Actriz de Anne With an E, Miranda McKeon, revela que el cáncer no se expandió a otras partes de su cuerpo

La estrella de Anne With an E, Miranda McKeon, anunció en Instagram que le habían diagnosticado cáncer de mama.

La joven actriz de 19 años, quien protagonizó la recientemente adaptada serie de Netflix Anne of Green Gables como Josie Pye, compartió la noticia en una publicación de Instagram.

En la publicación señaló: "¡El rosa es mi nuevo color! Es con un corazón pesado pero esperanzado que comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, ¡las posibilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón! (literalmente, búscalo en Google) Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos��! En estas diapositivas he compartido información sobre cómo han sido mis últimos 4 días, por qué he decidido compartir esto en las redes sociales, información sobre mi cáncer, una nota para no tener miedo y un mensaje para mi familia y amigos. PD. Soy horrible para deletrear, así que reconozco con anticipación cualquier error tipográfico".

En apoyo de Miranda, varios de sus compañeros del elenco y el equipo de Anne With an E escribieron mensajes alentadores y sinceros en la sección de comentarios. Dalmar Abuzeid, que interpreta a Bash, escribió: "Te deseo lo mejor, Miranda. ¡Eres valiente y elegante!" Mientras tanto, Amybeth McNulty, también conocida como Anne Shirley, señaló: "Te respaldamos. Siempre". La productora ejecutiva Moira Walley-Beckett señaló: "Una cosa que no me sorprende al leer esta publicación tan alucinante y aterradora es su sabio y hermoso punto de vista y su decisión de compartir su diagnóstico y viaje para ayudar a los demás. te amo mucho y te estoy enviando tanto amor y luz. De hecho, eres uno en un millón".

Miranda reveló que se enteró de su diagnóstico luego de volar a San Francisco el 14 de junio para trabajar en una "granja regenerativa y sustentable". Después de escuchar la noticia, voló de inmediato a casa y desde entonces ha completado varias biopsias y pruebas.

Este martes, la actriz celebró en sus redes sociales una noticia postiiva: "¡Los resultados son NEGATIVOS y las vibraciones POSITIVAS! Ningún cáncer se ha diseminado más allá de los ganglios linfáticos. Esta noche recibiré un helado de celebración con amigos después de un viaje rápido a Nueva York para reunirme con algunos médicos".

Miranda Mckeon Instagram