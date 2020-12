Anita Alvarado hace fuertes acusaciones en contra de su ex pareja tras estar detenida “este fue mi castigo por decir la verdad”

Durante la tarde de este viernes Anita Alvarado fue detenida tras una discusión con su expareja, mientras él iba a buscar al hijo de ambos a la casa de Alvarado.

Francisca una de las hijas de la ex “Geisha chilena” confirmó la información a través de un video en la cuenta de Instagram de su madre, donde relato lo sucedido.

"Resulta que la expareja de mi mamá, ex repito para que no se confundan, no son pareja actualmente, vino en busca de mi hermano más chico, que es su hijo, con unos papeles nada que ver, papeles que no decían cuándo tenía que buscarlo”, señaló Francisca.

Tras ser liberada Anita uso sus redes sociales para explicar la situación donde contó su versión de lo sucedido "estuve presa. Acabo de llegar a mi casa, estoy casada y agotada, porque descubrí al verdadero Chile, descubrí cosas que yo no las creía", comienza diciendo en el live. Luego añade que "quiero contarles la historia tal cual fue"

La madre de Angie Alvarado explicó los motivos del porque no quería entregarle al menor "un niño no se puede quedar con su papa a dormir si nunca ha tenido conexión con él, además mi hijo siempre llegaba con las manitos quemadas, o con vidrios rotos en las manos, afiebrado, con vómitos. todas esa pruebas estaban en el tribunal".

Continuando con su historia acuso a su ex pareja de abusar de ella “ese hombre me drogaba con pastillas que eran para las crisis de pánico, después me ofrecía una cerveza, me violaba y me grababa”,

En la trasmisión indico que "no le voy a pasar a mi hijo para que duerma con un violador" y añadió que "no quise denunciarlo por amor a mi hijo"

Además indicó que todo esto se debe a una venganza que tienen en su contra contra ya que ella habló públicamente sobre el trabajo de él y acusó irregularidades "este fue mi castigo por decir la verdad"

Alvarado anunció que va a realizar un nuevo live en Instagram para contar con detalles lo que le ocurrió.