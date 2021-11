Una increíble sorpresa se llevó el actor Andrew Garfield mientras realizaba una entrevista cuando fue sorprendidos por los miembros de una de sus series favoritas: Cobra Kai.

Mientras estaba conversando con el medio Netflix Geeked, el actor de Spider-Man que actualmente se encuentra promocionando su nueva película musical Tick,Tick... Boom, reveló que era un gran admirador de la serie y que estaba obsesionado con la secuela de Karate Kid.

En ese momento le mostraron un video de los actores de la producción mandándole un saludo y agradeciéndole por ser un admirador de la serie.

"¡Vamos! Oh, Dios mío. ¡No, no puedo soportarlo!", dijo en el video, riendo. "No me preparaste. Yo estaba como, '¿Qué estamos haciendo?' y luego haces eso, y tienes a William Zabka y Ralph Macchio y yo digo, '¡Oh no, ellos saben que existo!'", Expresó emocionado.

"Es Navidad. Se siente como Navidad en mi cuerpo. ¡Mi cuerpo se siente como Navidad! Olvídese de la temporada 4, eso me mantendrá activo durante años", agregó Garfield. "Gracias. Estoy muy, muy conmovido y conmovido por eso. Dios. La vida puede estar bien a veces. La vida puede ser realmente agradable".

"¡Ese fue uno de los mejores momentos de mi vida!" él dijo. "Desearía que no fuera cierto, pero lo es".

Cobra Kai temporada 4 ¿Qué pasará?

El primer adelanto del regreso de la serie entregó detalles sobre un importante regreso de la saga original, en el se ve parte del comercial para el gran torneo The All Valley Karate Championship. Campeonato que se nombró al final de la primera temporada, y que formó parte de las primeras dos sagas de Karate Kid.

El teaser muestra como la caída de John Kreese (Martin Kove) hizo que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), una vez enemigos mortales, se unieran.

La cuarta temporada de Cobra Kai no solo trae de vuelta el All Valley Karate Championship, sino que además trae una sorpresa para todos los fans de las películas de los 80s. El regreso de Thomas Ian Griffith, quien interpreta al “villano” Terry Silver.

¿Cuándo regresa Cobra Kai?



La nueva entrega se estrenará el 31 de diciembre de este año. Revisa el teaser a continuación.