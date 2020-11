La nueva vida de Andrea Dellacasa alejada de Chile

En una entrevista con Giancarlo Petaccia para Instagram Live la modelo comentó las causas que la hicieron alejarse de Chile y cómo es su vida en Europa, donde se radicó hace cuatro años, actualmente vive en la Isla de Ibiza.

Entre las razones que la llevaron a alejarse de nuestro país y como ha sido la adaptación al ciudad europea señaló que “ quería otra cosa. Porque quería vivir de otra manera, libre, en el mar, sobre todo eso. A mí me encanta la isla y no sé si podría volver a vivir en el continente. Acá tengo todo cerca. Imagínate. Vivo en el centro de Ibiza y tengo el puerto a cuatro cuadras, la playa más cerca la tengo a 10. Y de aquí, a media hora, o 40 minutos, me cruzó la isla de punta a punta. Entonces, todo me queda cerca. Mi tiempo no lo pierdo arriba de un auto”

Actualmente Dellacasa tiene una relación con un productor de fiestas español y se desempeña trabajando en la producción de evento "cuando llegué acá, era DJ de una fiesta en barco. Luego, como me puse de novia con el dueño de la fiesta del barco, me encargué de todo. Aparte de poner música, me encargué de la puesta en escena de la fiesta, como DJ, decoración, bailarinas, todo. Y el año pasado dejamos las fiestas y me encargué del área comercial, porque seguimos con excursiones y trabajamos con hoteles 4 o 5 estrellas y ecoturismo" Indicó la argentina.

La modelo trabajo en diversos programas en nuestro país, incluido en reality 1810 donde logró convertirse en una de las finalistas, participar en la vedetton del 2008 donde se coronó como reina y participó como panelista de Así Somos, entre otros.