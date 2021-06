"No nos habíamos separado nunca tanto tiempo": Amparo Noguera y su relación con Marcelo Alonso

La destacada actriz nacional Amparo Noguera estuvo presente en el más reciente capítulo de De tú a tú, programa que conduce Martín Cárcamo en Canal 13, en donde la intérprete habló sobre distintos aspectos de su vida, como el accidente de su padre y el dolor que le provoco la perdida de su madre, así como también de sus éxitos laborales y su relación con el también actor, Marcelo Alonso.

Sobre su relación con el actor reveló que “antes de estar con él, lo encontraba tremendamente guapo, súper buen actor, y cuando nos encontrábamos eran dos o tres palabras, pero uno decía algo había ahí”.

La pareja lleva 15 años junta. “Han sido bien especiales. No creas que somos una pareja perfecta, somos súper peleadores. Cuando trabajamos discutimos harto, pero tenemos una necesidad y una dependencia, en el buen sentido de la palabra, uno del otro súper importante”, indicó.

“Tenemos una casa hermosa, tenemos una familia que hemos armado increíble, estamos súper seguros de que somos pareja. Lo que no sé si es bueno o no, porque de repente cuando tú estás muy seguro de que vas a estar con alguien puedes dejarte estar”, agregó.

Asimismo, reveló que no saben cuando están de aniversario, pero que eso le agrada. "es un alivio, es maravilloso porque uno no tiene una obligación ni la presión. Me encanta no tener”.

La pareja actualmente esta separada debido al trabajo del actor, quien se encuentra en México y no han podido visitarse. “Lo echo de menos. No nos habíamos separado nunca tanto tiempo”.

Añadió acerca de la distancia que “hemos pasado una gran prueba porque igual me ha gustado estar sola finalmente, es rico. Ha sido un momento para los dos”, concluyó.