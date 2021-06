"Me da miedo, no me quiero poner a llorar": Amparo Noguera recuerda la perdida de su madre

La destacada actriz nacional Amparo Noguera estará presente en el capítulo de esta noche de "De tú a tú" que conduce Martín Cárcamo, en donde hablará sobre su exitosa carrera actoral, su familia, su vida personal y uno de los momentos más dolorosos que ha vivido: El fallecimiento de su madre.

En el adelanto liberado se ve a la protagonista de "Vuelve Temprano" hablando sobre su larga relación con el actor Marcelo Alonso "Estamos como súper seguros de que somos pareja”. Así como también recordará sus años de adolescencia señalando que era una "hippie combativa", pero también "era bien pava".

En la conversación la actriz también se refiere a la maternidad, indicando que “Estuvimos varias veces sentados en consultas de óvulos donados, de miles de cosas. Después llegaba el día del tratamiento y no me lo hacían”, agregó.

La destacada intérprete se refirió al difícil momento de la muerte de su madre, Amparo comentó que era profesora de religión, pero que fue desvinculada luego de realizar un trabajo que no fue del gusto de la institución.

Asimismo, señaló que a su mamá "le gustaba mucho la vida social y depresiva”.

Sobre el fallecimiento de ella, Amparo revela que se entera por un tía que su madre estaba enferma de cáncer y que solamente le habían dado tres meses de vida, sin embargo, su madre murió un año y me dio después, cuando tenía 63 año. “Me da miedo, no me quiero poner a llorar”. señaló Noguera.