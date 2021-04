"Hoy tengo pena, la siento profundamente": Américo comparte emotiva y profunda reflexión

El cantante nacional, Américo, compartió a través de sus redes sociales una extensa y reflexiva publicaciones acerca de lo que esta viviendo en estos momentos. En su cuenta de Instagram, el artista compartió su sentir con sus seguidores.

"¿Quizás te sucede?, "Quizás te sirva?", comenzó señalando el intérprete, quien luego agrega: "Hay un sentimiento del cual siempre me escapaba, me molestaba, me incomodaba, me perturbaba, y que no lo quería conocer por nada en el mundo. Ese sentimiento es la pena".

Asimismo, el artista señala que "hace un tiempo comencé a conocerla, a identificarla, a vivirla y poder hacer las paces con ella".

"Creo que voy por buen camino, ya que en este tiempo aprendí y comprendí que quien me puede ayudar, entender, consolar, querer y amar soy yo mismo, y eso es maravilloso, tremendamente liberador. Ya no me escapo, pero si me detengo, la siento y la vivo, y luego me doy calor, cariño y me permito emocionarme", comenta en la publicación".

El cantante de "El Embrujo", concluyó señalando que a pesar de lo que siente, no dejará que eso sea un impedimento para seguir adelante. "Hoy tengo pena, la siento profundamente, pero no por eso no voy a construir un gran día,.. por que maravillosamente.. eso también depende de mí. Los quiero mucho... y como comencé estas letras... quizás te sirva". indicó el cantante.

Américo en Instagram

Los seguidores del cantante le mandaron mensajes de cariño a través de la misma red social. "Fuerza Américo, todo siempre mejora, ten fe", "un abrazo grande lindo", "cariños que sea una mejor tarde para ti��, "Más allá de la pena...Hoy, es buen día solo por el echo de respirar, la vida es bella, llora, rie y sigamos cantando ��, "Pucha que mal que tengas pena ... Es un sentimiento desagradable y tienes razón en decir que solo uno se puede aliviar ... Vamos !! Que sonrian esos ojos también", fueron alguno de los mensajes.