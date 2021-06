Américo responde a críticas tras su participación en Yo Soy: "Me han dicho de todo: arrogante, soberbio, poco humilde"

El exitoso cantante nacional Américo, ha participado como jurado en el programa de imitaciones de CHV "Yo Soy" en donde debió enfrentar las críticas de los televidentes quienes se manifestaron en contra de algunas de las evaluaciones que realizó.

En conversación con TiempoX, el artista se refirió a los hechos y señaló que le agradó sumarse a esta experiencia " con muchas ganas de poder participar en otras experiencias así”, ”.

Sobre cómo ha sido evaluar a los participantes, señaló que “he sido muy justo, a lo mejor se ve en las notas no tan eufóricas como 9,9, que sin duda se lo merecen, porque son tremendamente talentosos, por eso en esta etapa de la competencia es una batalla feroz, pero ahí con estas mínimas diferencias, lo que he pretendido es ser justo con cada uno de ellos, más que conmigo”,

De igual manera, el cantante se refirió a las críticas, revelando los fuertes comentarios que le han realizado tras su participación en el espacio. “Me han dicho de todo: arrogante, soberbio, poco humilde, me han sacado mi pasado en cara, como que me doliera, me encanta que me recuerden mi pasado, que canté en la calle, que mi viejo lo sigue haciendo, como que me van a ofender, me encanta, me alegra muchísimo",

“Yo no me considero un gran cantante, nunca ha sido mi preocupación, siempre donde ha estado mi trabajo es en interpretar, y es donde quiero que se concentre Cristian... Algún día podré superar mi 8,9, conmigo mismo y me voy a sacar mejor nota", sostuvo.