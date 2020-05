"Dame fuerte": Amaya Forch sorprende a un nervioso Eduardo Fuentes al pedirle un "latigazo"

Amaya Forch protagonizó un improvisado e hilarante momento, durante su intervención en el programa "Mentiras Verdaderas", momento en el que le pidió al conductor del espacio, Eduardo Fuentes, que le diera de "latigazos" con un cinturón que tenía en sus manos.

La emisión de La Red tenía también como invitados a Nacho Pop, Rodrigo González y el "profesor Rossa" Iván Arenas, en videollamada, quienes no pudieron contener las risas ante el nerviosismo de Fuentes.

Forch tenía un cinturón en la mano y Fuentes derivó la conversación hacia el sexo en tiempos de coronavirus, pero el tema decantó en anécdotas de sus despidos televisivos.

Un momento de la situación entre Amaya Forch y Eduardo Fuentes en que todos tenían risas nerviosas.

"A mí nunca me han echado", reveló Forch, dejando la "pelota dando bote" para que que Eduardo Fuentes bromeara: "Fuera... ¡no, no, no!".

Allí, la actriz le ofreció el cinturón de una sexy manera: "Pégame tú a mí y me voy", lo que el conductor hizo con muchas dudas y suavemente. "Pero dame fuerte", le dijo.

La situación fue el escenario ideal para que explotaran las carcajadas y se vivió así: