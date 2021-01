Televidentes no tuvieron piedad y arrasaron con difícil rutina de Álvaro Salas en el Festival de Las Condes

El llamado Rey del Chiste Corto no la tuvo fácil. Un complejo panorama tenía enfrente el humorista Álvaro Salas al enfrentarse al escenario del Festival de Las Condes la noche de este jueves, después de meses sin actuar en un evento masivo, además de presentarse ante nada más que una serie de pantallas con un público virtual.

La situación fue aún más difícil al tener un feedback retrasado producto de las conexiones a distancia de la gente que Canal 13 seleccionó para la tribuna virtual. Además de que se evidenciaron considerablemente las pausas entre chistes y secciones de la propuesta que presentó Salas.

En tanto, los televidentes se volcaron a criticar sin piedad la presentación no sólo por la rutina que ofreció el comediante, sino que también por las dificultades técnicas que implicaba la modalidad en pandemia que ofreció el festival.

Las críticas se enfocaron principalmente en lo “añejo”, “desubicados”, “repetidos”, “sexistas” o “racistas” de los chistes.

Uno de los más criticados fue el momento en que Salas comentó: “La educación ha cambiado, ¿se acuerdan cuando antes las pizarras eran negras y los alumnos eran blancos?”.

Mientras que sobre la transmisión se cuestionó principalmente el supuesto uso de risas grabadas y reacciones retardadas de quienes estaban entre el público virtual.

Estas fueron algunas de las reacciones:

Chile cambio, Álvaro Salas no



No es que no entendieran el "chiste", la gente ya no se ríe del racismo #FestivalDeLasCondes