Alien es sin duda una de las películas del género de terror y ciencia ficción más importante de todos los tiempos. De la mano de Ridley Scott, la cinta de 1979 tuvo a Sigourney Weaver como protagonista, la que luego se expandió con cinco nuevas películas, dos de las cuales sirvieron como precuelas para entender el origen de la famosa criatura.

Eso no es todo, porque muy pronto este monstruo sumará un nuevo relato que llenará de orgullo y satisfacción a Latinoamérica. Esto porque Fede Alvarez será quien dirigirá la próxima producción.

The Hollywood Reporter anunció que el uruguayo estará a cargo de Alien que será distribuida por Hulu. Además de ser elegido para dirigirla, será el encargado de escribir el libreto de esta historia que se hará bajo la casa 20th Century Studios.

Sin embargo, esta nueva cinta será presentada, en principio, solo en la plataforma debido a un acuerdo que tiene el estudio de presentar 10 largometrajes al año para el streaming que es parte de Disney. En Latinoamérica, lo más probable es que se vea en Star Plus.

¿De qué se tratará?

La película dirigida por Alvarez no tendrá conexión con las de la saga, es decir, formará parte del universo pero no se verán a los personajes conocidos. No obstante, por el momento no se han dado a conocer mayores detalles.