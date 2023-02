El cantante mexicano Alejandro Fernández vuelve al Festival de Viña del Mar luego de su última presentación en 2015 y en la que sería la cuarta vez que pasa por la Quinta Vergara tras enfrentarse al Monstruo en 2001 y 2006.

Fernández es el encargado de abrir la tercera jornada del certamen viñamarino, en la cual también se presentará la comediante Belén Mora y la banda de Los Jaivas.

Con un homenaje a su padre Vicente Fernández, el cantante prepara su presentación para el martes 21 de febrero y aclaró los rumores sobre el polémico video que ha estado dando vueltas en redes sociales durante la conferencia de prensa.

Muerte de su padre y polémico video

Luego de su presentación en 2015 el cantante mexicano de rancheras vuelve a la quinta para recordar a su padre, el popular músico Vicente Fernández, quién falleció en 2021 a los 81 años de edad después de encontrarse meses internado por un delicado estado de salud.

“Después de la partida de mi padre todas las presentaciones han sido diferentes. Se le extraña mucho. De verdad que yo nunca pensé que fuera a ser tanto”, expresó.

Aquí destacó que cuando su padre se retiró de la música le realizaba un homenaje con las canciones que más le gustaban, “yo hacía un homenaje a mi padre con algunas canciones que me gustaban muchísimo. Pero evidentemente ahora que se fue es más emotivo todo”.

En esta misma línea, el artista decidió aclara el hecho sobre la polémica surgida en redes sociales sobre un video en donde supuestamente se presentó en estado de ebriedad.

“Corren muy rápidos los chismes” mencionó, para posteriormente esclarecer el asunto y dar su versión “era mi primera presentación que tenía en el año. Estaba muy contento”, aclarando que fue dos o tres meses después de que fue con toda su familia a Colorado a celebrar Navidad y Año Nuevo.

Sobre el supuesto estado de ebriedad, Fernández mencionó que “no había probado una gota de alcohol, ni siquiera vino tinto para cenar. Nada, nada. Me dediqué también a hacer dieta, a dedicarme tiempo y hacer ejercicio todos los días”, esto debido a que se encontraba con un poco de sobrepeso que lo preocupaba.

Asimismo mencionó que el momento que se ve en el video se dió luego de ver unas presentaciones con su hijo Alex, en donde realizaron un homenaje a Vicente, cantando las mismas tres canciones que cantaba con su padre, pero que esta vez hizo con su hijo.

“Todo se empezó a salir de contexto. Evidentemente la gente que comenzó a subir eso es gente que no me quiere o que me quiere ver mal”, señaló, agregando que “Usaron los únicos momentos donde me veía re mal. Había cosas que también no me ayudaban, como que me agarré el pelo y me lo desordené”.

Finalmente aseguró que le ganó la emoción de que su hijo le cantara, recordandole a su padre lo que provocó que se largará a llorar por los recuerdos, lo que provocó que se viera en un mal estado.

“Se sacó todo de contexto y a las personas que se les ofendió o se sintieron mal, creo que esto me va a ayudar a mi para no volverlo a hacer y medir mis sentimientos”, finalizó.