El ex chico reality Agustin Pastorino estuvo presente en un nuevo capítulo de La Divina Comida en donde reveló distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Entre los invitados se encontraban los actores María José Necochea, Renato Jofre y Fernanda Ramírez.

Cuando fue su turno de ser anfitrión, Pastorino reveló sus vivencias dentro del reality y recordó su relación con la modelo Mariana Merino.

El modelo trasandino ingresó al reality Mundos Opuestos el año 2012, cuando el programa ya llevaba varias semanas al aire. Previo al estreno del programa Agustín tenía una relación con Merino, quien ingresó al espacio e inició una relación con otro de los participantes, Sebastían Roca.

“Yo ya conocía a Mariana. Me puse como a andar con ella, y ahí le ofrecieron entrar al reality“, ambos quedaron en encontrarse una vez terminado el programa de telerrealidad, sin embargo todo cambió cuando ella inició una relación con otra persona en el encierro.

“Fue tremendo porque yo no me lo esperaba, y me empezaron a nombrar adentro (...) Venía la gente y me decía: ‘Vos sos Pastorino, el cornudo, gorreado'”,

“Yo decía: ‘Yo no estaba de novio con nadie ¿qué gorreado de qué? Estábamos como entrando (en la relación), no habíamos llegado ni al mes. Nos conocíamos de antes”, reveló.

“A mí nunca me había gustado la tele, yo nunca quise saber nada de eso, no me interesaba. Hasta que un día aparecieron unos camarógrafos, mientras yo estaba haciendo el team de verano. Con la farándula encima, tienes que salir a dar una nota, sino quedas como el culo”, expresó.

Tras eso llegó la oferta para ingresar al espacio. “Me llama Nakasone, le digo yo entro, pero cuando salga tenme un pasaje y todo, porque me va a odiar todo Chile, y bueno fue muy loco. La historia terminó en que yo soy muy orgulloso y hablé todo (…) La verdad es que fue fuerte, por momentos lloraba bajo las sábanas y decía me quiero ir, competía y llegué a la semifinal“, concluyó.