"¡Aburrido de este florerito!": Periodista Álvaro Sanhueza en picada contra Luis Jara por llanto en pantalla

El periodista Álvaro Sanhueza no tiene problemas en criticar duramente a sus ex compañeros, después de que lo sacaron del matinal "Mucho Gusto" y ahora encontró el momento perfecto para cuestionar el actuar de Luis Jara en pantalla, después de que el animador rompiera en llanto durante una actividad del programa.

En su cuenta en Twitter, el reportero no seguardó palabras para condenar las lágrimas del también cantante que no ha podido "cantar en tres meses".

"No me aguanté y qué. La falta de empatía de Lucho Jara,q no me sorprende.Llora por no poder cantar.Paremos los cinismos y las caretas...ese no es el verdadero Chile! Aburrido de este florerito!Lo digo y qué!Su círculo d hierro lo protege! He dicho!", lanzó Sanhueza.

Posteriormente, complementó sus afirmaciones con otros mensajes:

A esta altura de mi vida y en los momentos que vivimos hay q desnudar a estas “figuritas”de sueldos millonarios y q se creen los paladines de la TV. Me aburrí. Chato! — Alvaro Sanhueza (@AlvaroSanhueza) December 4, 2019

Nunca viví apitutado,estudié en escuela fiscal,jugué a la pelota en la calle,por apellidos,ni hablar! Todas las cosas/pegas q logré,mucho-poco,fue sacándome la cresta!Por mi periodismo! Me pagué la U,como muchos. Me aburrí de la burbuja q venden las “estrellitas”. — Alvaro Sanhueza (@AlvaroSanhueza) December 4, 2019