Kali Uchis, la cantante estadounidense de origen latino, se presentará este domingo 16 de abril en la última jornada del primer fin de semana del Festival Coachella, frente a miles de personas que disfrutarán de sus grandes éxitos.

La cantante, que se presentó recientemente en Lollapalooza Chile, se presentará por segunda vez en el evento artístico ubicado en el Valle de Coachella, en el desierto de Colorado, Estados Unidos, el cual tiene una capacidad para 250.000 personas y se transmitirá en vivo para todo el mundo.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO a Kali Uchis en Coachella?

La cantante, detrás de hits como Telepatía, After the Storm, Dead to Me, Melting, I Wish you Roses y See You Again, entre otros, se subirá al escenario alrededor de las 18:00 horas (California, Estados Unidos) y el evento se transmitirá en vivo a través del canal oficial de Youtube del festival.

Revisa el horario por país a continuación

Perú: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Puerto Rico: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Red Moon in Venus

En marzo pasado la artista lanzó su tercer álbum de estudio, el cual cuenta con colaboraciones con Summer Walker, Don Toliver y Omar Apollo y presenta los temas Love Between, All My Garden, i Wish you Roses, Worth The Wait y All Mine, entre otros.

En un comunicado de prensa, la artista señaló: “Este trabajo representa todos los niveles del amor: liberar a las personas con amor, atraer el amor a tu vida y el amor propio. Muchos astrólogos creen que la luna de sangre puede hacer que tus emociones se descontrolen, y eso es lo que creo que representa mejor este trabajo”.