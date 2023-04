Bruno Mars, el reconocido artista estadounidense, confirmó su regresó a Chile como parte de su nueva gira. El cantante de éxitos como Talking to the Moon, 24K Magic, Runaway Baby, Locket out of Heaven y The Lazy Song, se presentará en el Estadio Nacional el próximo 6 de septiembre.

¿Cuándo y a qué hora comienza la venta de entradas?

La preventa, que contará con un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank, comienza el 25 abril a las 11am por sistema Ticketmaster.cl, mientras que la venta general inicia el próximo 27 abril a las 11.01am. INGRESA AQUÍ O PRESIONA EN LA IMAGEN QUE APARECE A CONTINUACIÓN.

Bruno Mars en Chile

Su último álbum

El trabajo más reciente de Bruno Mars es su disco "An Evening with Silk Sonic", el cual se estrenó el año 2021 y contiene temas como Love's Train, Smokin Out The Window, Skate, Leave the Door Open, Fly As Me, After Last Night, entre otros, debutó en el segundo lugar en el Billboard 200.

Por este trabajo, el artista se llevó el premio a Álbum del año de R&B en los iHeartRadio Music Awards 2022, además de estar nominado a Mejor Álbum de R&B en los Billboard Music Awards de 2022,

Álbum de pop-rock moderno/Grabación de voz del año en los Premios Fonogram de 2022 y recibió cuatro nominaciones a la 64 entrega de los premios Grammy , incluidos Grabación del año y Canción del año.