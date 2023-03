Cuando supimos el Line Up de Lollapalooza Chile, quedamos sorprendidas y sorprendidos con los artistas que visitarán nuestro país a brindar un espectacular show musical. La programación no tardó en convencer a los fanáticos de comprar su entrada y disfrutar esta nueva edición del evento que, seguramente será memorable. Si asistirás al festival, debes saber a qué hora finaliza cada jornada para que estés al tanto si te diriges en transporte público. Te contamos todos los detalles, a continuación.

¿A qué hora termina Lollapalooza Chile cada día?

El evento que se realizará hoy, 17, 18 y 19 de marzo, tiene el siguiente horario de clausura.

Su último show finalizará a las 23 hrs, es decir, que ese será el horario más menos de finalización de cada jornada.

¿Cuál es la programación completa de Lollapalooza Chile 2023?

Viernes 17 de marzo:

BILLIE EILISH * LIL NAS X

Kali Uchis * Claptone * Mora * Gorgon City * Rise Against * Conan Gray * Mother Mother * Tokischa * Polo & Pan * Pailita * Modest Mouse * Ryan Castro * Conociendo Rusia * Usted Señalemelo * Nora en Pure * Hot Milk * Rojuu * Dillom * Sofía Gabanna * Angelo Pierattini * Elsa y Elmar * Vicente Cifuentes * Chini.PNG * Friolento * Rootz Hi-Fi * El Cruce * Francisco El Hombre * Shirel * Loyaltty * Tom D. Rocka * Mi Perro Chocolo * Tikitiklip * El Barco Volador * Hola Flinko

Sábado 18 de marzo:

DRAKE * ROSALÍA

Armin Van Buuren * Tove Lo * Aurora * Alison Wonderland * Cigarettes After Sex * The Rose * Willow * Danny Ocean * John Summit * Young Cister * Cris MJ * Young Miko * Louta * Villano Antillano * Suki Waterhouse * Ases Falsos * Benito Cerati * Staylok * Marilina Bertoldi * El Kuelgue * Melanie Ribbe * Madds * Yael Meyer * Masquemusica * Benjamín Walker * Clemente * Rootz Hi-Fi * Red Bull Batalla * Baus * Sinergia Kids * Nano Stern * Go, Go Gallo Pipe * School of Rock * Código Abierto

Domingo 19 de marzo:

TWENTY ONE PILOTS * TAME IMPALA

Jane´s Addiction * The 1975 * Jamie XX * Fred Again... * Wallows * Melanie Martínez * Sofi Tukker * Yungblud * Purpli Disco Machine * Lit Killah * Ysy A * Alex Andwandter * Alvaro Diaz * Panico * Nano Stern * Alain Johannes Trío * Ottto * Pablito Pesadilla * Plumas * Spiral Vortex * DT.Bilardo * King Savagge * Gufi * Rootz Hi-Fi * Alectrofobia * Malamen * Samsara * Mi Perro Chocolo * Tikitiklip * Caleuchistico * Rvyo * Lyra

¿Cuáles son los horarios de cada artista?

Revisa a qué hora se presenta cada artista de Lollapalooza Chile 2023.