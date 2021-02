WandaVision Capítulo 8 | ¿A qué hora, cuándo y dónde ver online el estreno del nuevo episodio?

La serie acerca de dos de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel, WandaVision, cada semana logra cautivar a un número significativo de fans que rápidamente los han coronado como una de las series más exitosas de Disney Plus.

La producción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bethany está a solo dos capítulos de finalizar, por lo que la emoción de los fans por saber que es lo que ocurrirá con Wanda, Vision y los residentes de Westview.

La trama cuenta la historia de Wanda Maximoff y Vision, quienes viven en Westview, teniendo una vida aparentemente normal en compañía de interesantes vecinos. Cada capítulo se centra en una época diferente, por lo que es obvio que no todo lo que ocurre en el lugar es tan maravilloso como se muestra.

Cada semana se revela una nueva pieza del puzzle que va armando la trama y además va animando las teorías de los fanáticos, quienes semana a semana repletan las redes sociales con sus mejores apuestas sobre que es lo que ocurrirá en la producción.

Lamentablemente para los fanáticos ya se confirmo que la serie sobre dos de los Avengers favoritos no tendrá una segunda temporada, por lo que la historia de la pareja continuará en otros proyectos.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el octavo capítulo de Wandavision?



La serie mantiene la misma modalidad de The Mandalorian en donde estrenaran un nuevo capítulo en la plataforma semanalmente. El octavo capítulo se estrenará este viernes 25 de febrero.

En Chile, el episodio se estrenará a las 5 AM del viernes. Misma hora de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

En México será a las 2 AM, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3 AM. En Venezuela, Bolivia y parte de EE.UU, a las 4 AM.

Estas son la fecha de estreno de los próximos capítulos de Wandavision:





- Episodio 8: 26 de febrero



- Episodio 9: 5 de marzo