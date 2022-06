Finalmente, este viernes se estrenará la sexta temporada de Peaky Blinders en Netflix, una de las series más famosas de la BBC, después de haber logrado un record de audiencia en el Reino Unido a principios de este año.

La producción creada por Steven Knight y producida por Caryn Mandabach Productions, ha alcanzado gran éxito entre los usuarios del streaming a los largo de los años, por lo que las expectativas para esta última temporada son altas.

Con un total de seis capítulos, la serie dará cierre a una historia que comenzó el 2013 y que abordó la vida de una familia de gánsteres de Birmingham, apodados Peaky Blinders y su jefe, Thomas Shelby.

Todos los personajes de la temporada pasada regresarán a esta nueva entrega a excepción de la actriz Helen McCrory, quien falleció producto de un cáncer el año pasado. Eso no es todo porque también contará con la incorporación de Amber Anderson, Conrad Khan y Stephen Graham.

Si bien, la serie terminará con esta temporada, se está tramando una película y de acuerdo al portal Deadline, el protagonista Cillian Murphy manifestó estar dispuesto a continuar con la historia. "Si hay más historias que contar, allí estaré", expresó Murphy.

Cabe destacar que Peaky Blinders ganó un premio BAFTA a Mejor Drama por su cuarta temporada.

¿A qué hora se estrena Peaky Blinders 6 en Netflix?

La sexta y última temporada de Peaky Blinders se estrenará este viernes 10 de junio a través de la plataforma de streaming Netflix en los siguientes horarios:

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

España: 09:00 AM