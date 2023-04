Una gran noticia se dio a conocer. Se trata de la visita de Luciano Pereyra a nuestro país, quien brindará un espectáculo para todas sus fans chilenas y chilenos que no podrán olvidar. Así mismo, se reveló cuándo, dónde será su show, como también a qué hora se liberan las entradas. Revisa a qué hora se podrá comprar los tíckets para su concierto.

¿A qué hora se liberan las entradas para Luciano Pereyra en Chile?

Las entradas se podrán vender a partir de este martes 04 de abril a las 12 del día por la plataforma PuntoTicket.

¿Cuáles son los precios de entradas para Luciano Pereyra en Chile?

Aún no se conoce el precio de las entradas para su espectáculo.

¡No te quedes sin tu entrada!

¿Cuándo y dónde se presentará Luciano Pereyra en Chile?

El intérprete de ‘Porque aún te amo’, se presentará el 24 de noviembre a las 21:00 horas en Movistar Arena.

Su espectáculo se dará en el marco de su gira musical "Hasta el Alma", la cual presentará su nuevo álbum, y es el primer tour que realizará tras la pandemia de Covid 19. Por ese lado, el artista fue entrevistado en Radio Corazón, en donde señaló su felicidad de compartir su trabajo con sus fans.

"Yo agradezco a Dios todos los días, la posibilidad que me da poder disfrutar de mi carrera y todo lo que me toca vivir el día de hoy. Porque no todos los días uno tiene la posibilidad de estar en este camarín, de poder trabajar en lo que a uno le gusta y encima compartirlo con tanta gente», es parte de lo que señaló.