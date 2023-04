La semana pasada nos enteramos que Bruno Mars vuelve a Chile con un nuevo concierto el 6 de septiembre en el Estadio Monumental, este nuevo show trae de vuelta al cantante luego de casi siete años de su última visita al país cuando vino con el “24K Magic World Tour” y se presentó en el Estadio Nacional.

Bruno Mars se presentará en el The Town Festival de Brasil el 10 de septiembre y aparte de está parada y su paso por Chile no tiene agendado ningún otro concierto en la región.

¿A qué hora es la preventa de entradas?

Según la información que entregó DG Medios, productora que trae el show del cantante, la preventa de entradas con 20% de descuento para clientes Entel y Banco Scotia comienza este martes 25 de abril a partir de las 11:00 horas mediante Ticketmaster.

En cuanto a los precios estos con el descuento aplicado van desde los $44.390 hasta los $347.400 pesos, incluyendo el cargo por servicio.

Puedes revisar los precios con el descuento a continuación y ver la información de las ubicaciones ingresando AQUÍ.

Pit: $347.400 pesos.

$347.400 pesos. Rapa Nui: $275.025 pesos.

$275.025 pesos. Cancha Frontal: $168.875 pesos.

$168.875 pesos. Océano: $120.625 pesos.

$120.625 pesos. Cordillera: $106.150 pesos.

$106.150 pesos. Cancha General: $77.200 pesos.

$77.200 pesos. Magallanes : $44.390 pesos.

: $44.390 pesos. Movilidad Reducida : $44.390 pesos.

: $44.390 pesos. Acompañante M.R: $44.390 pesos.

¿Cuándo es la venta de entradas general?

Si no cuentas con Entel o no eres cliente del Banco Scotia, no te preocupes, la venta de entradas general para Bruno Mars se realizará el próximo jueves 27 de abril a partir de las 11:01 horas de la mañana por Ticketmaster.

Los precios para la venta general van desde los $53.590 hasta los $419.400 pesos, incluido el recargo por servicio, si quieres conocer todos los precios y las ubicaciones ingresa AQUÍ.