La franja electoral para la elección de los consejeros constitucionales ya comenzó y, con ello, se han producido distintos cambios en la programación de televisión habitual. Entre ellos, La Ley de Baltazar, la teleserie de Mega que se encuentra en su recta final, sufrirá un cambió en su horario de transmisión.

¿Cuál es el horario de la Ley de Baltazar?

Según lo informado por Mega, la teleserie protagonizada por Francisco Reyes y Amparo Noguera emitirá un capítulo de repetición a las 20:00 horas, mientras que a las 20:45 se transmitirá la franja electoral, tras esto, a las 21:00 horas se emitirá el capítulo de estreno de la teleserie el cual durará hasta las 21:45 para seguir con el estreno de Yargi.

¿Qué pasó en los últimos capítulos?

Un conmovedor capítulo se estrenó hace pocos días en donde se reveló que pasará con la relación entre Baltazar (Francisco Reyes) y Cristina (Francisca Imboden), quienes viven un complejo impasse mientras se encontraban realizando los preparativos de la boda.

Esto debido a que luego de ver como su pareja interactuaba con la hermana Margarita (Amparo Noguera), Cristina le pide sinceridad, ya que aún pueden detener la boda.

"Yo no quiero que se case conmigo obligado, por compromiso, y menos si estás enamorado de Margarita. Uno se puede equivocar una vez, pero ¿dos veces por la misma cuestión? No. ¿Por qué no asume de una buena vez que está enamorado de ella?".

Situación que él niega, pidiendo que continúen adelante con el matrimonio. Margarita, insatisfecha con la respuesta, decide terminar la relación. "Creo que ahora basta de renuncias. Se acabó. Yo doy un paso al costado”.