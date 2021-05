"Cambio la energía inmediatamente": Así fue el encuentro en vivo entre Tonka Tomicic y José Antonio Neme

El reencuentro que todos esperaban se llevó a cabo nada más y menos que en vivo y en directo, esto luego de que el conductor del matinal "Mucho Gusto" José Antonio Neme se encontrara con la conductora de "Bienvenidos", Tonka Tomicic, mientras estaba al aire para Meganoticias.

Tomicic estaba también en el estadio Monumental esperando salir al aire para Canal 13. La relación entre ambos comunicadores ha sido tema obligado de los programas de espectáculo nacional donde se hablaba de una supuesta mala relación entre ambos, situación que ambos desmintieron al salir a tomarse un café juntos.

"Ah no esta Tonka Tomicic, paren todo, paren todo aquí, cambió la energía inmediatamente", Señaló el periodista al encontrarse con la ex animadora del Festival de Viña.

En ese momento ambos comunicadores se pusieron a hablar e interactuaron con Rodrigo Sepúlveda quien también se encontraba en vivo desde Mega. "Que no me reten si", señaló la animadora, a lo que Neme hizo un llamado a sus jefes para que eso no pase.

El periodista deportivo le preguntó sobre la relación entre ambos, debido a los rumores que se gestaron durante las últimas semanas.

"Primero él me peló en su programa para mal, y después fue para bien (...) después él espontáneamente generó un diálogo en su programa, entonces yo le escribí un mensaje por Twitter y enganchamos".

Al ser consultada sobre la participación ciudadana y que cambios le gustaría ver en el país, Tonka indicó que "tengo mucha confianza y esperanza en la Constituyente, con las personas que vamos a elegir. Espero que haya una voz importante, bueno, va a ser una constituyente paritaria, que marca una diferencia importante a nivel internacional. Ahí espero que la voz femenina esté súper presente".

"Las oportunidades, de alguna manera igualar la cancha, que no importar en la comuna que tu nazcas o el apellido que tu tengas, tengas una oportunidad en salud, en educación. Sueño con un Chile más justo, sin duda, y creo que estamos más cerca de encontrarlo y construirlo". concluyó señalando.