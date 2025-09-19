Es tendencia:
Laver Cup 2025: fechas, horarios y dónde ver en vivo el torneo de tenis de Europa vs. Mundo

La octava edición de la Laver Cup aterriza en San Francisco con tres días a puro tenis entre Europa y el Resto del Mundo.

Por Javiera López Godoy

Laver Cup
© Getty ImagesLaver Cup

La Laver Cup ya es un clásico del calendario y este 2025 regresa con toda su mística. Del 19 al 21 de septiembre, el Chase Center de San Francisco será testigo de un choque entre Europa vs. el Resto del Mundo. 

No es un torneo cualquiera, sino un espectáculo de tres días donde el tenis se vive con formato único y puntos que valen distinto según la jornada.

Los equipos y capitanes

Team Europa

Team Europa (Foto: Laver Cup).

Team Mundo

Team Mundo (Foto: Laver Cup).

¿Cuándo y dónde se juega la Laver Cup 2025?

La cita será entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, con el Chase Center como escenario. 

Se trata de la octava edición del torneo que nació en 2017 en Praga, y que este año llega a California, la casa de los Warriors de la NBA y las Valkyries de la WNBA.

El formato que hace distinta a la Laver Cup

La dinámica es simple en el papel, pero intensa en la práctica. El primer equipo que logre 13 puntos se queda con el trofeo. 

Hay cinco sesiones en total y los partidos van aumentando su valor. El día 1 vale un punto, el día 2 vale dos y el día 3 vale tres. Si la serie termina igualada tras 12 partidos, se define con un dobles a todo o nada.

Calendario completo del torneo

Viernes 19 de septiembre:

  • Sesión de día desde las 17:00 horas de Chile, con dos singles. 
  • En la noche, desde las 23:00 horas de Chile, nuevo singles y un dobles.

Sábado 20 de septiembre: 

  • Sesión de día desde las 17:00 horas de Chile, dos singles. 
  • Noche desde las 23:00 horas de Chile, un singles y un dobles.
Domingo 21 de septiembre: 

  • Jornada decisiva desde las 16:00 horas de Chile, con un dobles y hasta tres singles si es necesario.

¿Dónde ver en vivo desde Chile?

La Laver Cup podrá seguirse en Chile a través de ESPN y también en Disney+ Premium, con transmisión en vivo durante las tres jornadas.

