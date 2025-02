El deporte nacional sufrió uno de los episodios más polémicos de los últimos años. Esto debido a la violenta agresión que sufrió Cristian Garin en el partido ante Zizou Bergs (60) por la llave de Copa Davis entre Chile y Bélgica.

El belga iba a sacar para quedarse con el cuarto punto de la serie, pero al cambiar de lado impactó con su hombro sobre el tenista chileno. Lo que tumbó al Tanque y lo dejó por varios minutos tirado en la cancha.

Pese a los reclamos de Nicolás Massú y la parcialidad nacional, no hubo ninguna sanción para Bergs y se pidió seguir con el partido. Lo que hizo estallar a Garin, que de inmediato mostró las secuelas del golpe en su rostro.

El furioso reclamo de Cristian Garin

“No tienes huevos para echarlo a él, échame a mí. No puedo jugar. Dame la falta no más. No tuviste huevos para echar a ese hueón pero a mí sí”, lanzó de entrada contra Carlos Ramos.

Garin recibió un golpe maletero y no fue sancionado

Luego Massú le pidió a Garin que se sentara un minuto para cuidar su salud y pedir la revisión médica. Sin embargo, el Tanque siguió con su reclamo. “Me arrolló en la cabeza, después de dos horas jugando. Nunca me pasó en la vida. Nunca me había desmayado en mi vida”, lanzó fuerte y claro.

“Dale, no vas a hacer nada, entonces échame no más. No tuviste los huevos, échame”, repitió nuevamente el chileno. Sus compañeros de equipo al ver dicha injusticia le pidieron que se retirara, incluso le alcanzaron un celular a los jueces para que pudiesen ver las la polémica jugada.

“No voy a jugar porque ustedes no tienen los huevos de descalificarlo a él, pero si lo quieren hacer conmigo”, cerró el nacional. Pese a esto, los reclamos no tuvieron efecto y finalmente Garin y Chile perdió la serie ante Bélgica.

