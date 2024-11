El mundo del tenis llora el adiós de Rafael Nadal. Uno de los mejores en la historia de su disciplina dejó de manera oficial la actividad tras la eliminación de España ante Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis.

Con 38 años en el cuerpo la Fiera buscaba extender su carrera por unos días más defendiendo a su equipo por la Copa Davis, certamen que se está jugando en Málaga. Lamentablemente para sus aspiraciones, la jornada se tornó amarga.

En el primer juego del día el español cayó ante Botic Van de Zandschulp, 80° del ranking mundial, con un doble 6-4 en casi dos horas de juego. Con la llave en contra, Carlos Alcaraz (tercero en el ATP) igualó la serie y dejó todo uno a uno.

Sin embargo, todo se derrumbó con la derrota en dobles para los españoles. El mismo Alcaraz junto a Marcel Granollers cayeron por 7-6(0) y 7-6 (3) ante Van de Zandschulp y Wesley Koolhof, dejando así sin oportunidades de jugar a Nadal.

Con lágrimas en los ojos, el mejor tenista en la historia de España declaró al público en su adiós que “he intentado es ser buena persona y espero que así lo hayáis percibido. Me voy de este mundo habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino. Tengo tanta gente a quien agradecería. Me voy con la tranquilidad de haber dejado un legado deportivo y personal”.

“Los números y los títulos están ahí, pero lo que me gustaría es ser recordado como una buena persona de un pequeño pueblo de Mallorca. Tuve la suerte tuve a mi tío Toni. Sólo fui un niño que siguió sus sueños”, agregó.

Una carrera brillante la de Rafael Nadal

Así las cosas, Rafa Nadal baja el telón de una carrera impecable con 22 Grand Slam ganados. De ellos 14 fueron en Roland Garros, dos US Open, dos Wimbledon y dos Abiertos de Australia.

Además, ganó 92 títulos, siendo 63 de ellos en arcilla, así como también la medalla de oro olímpica en 2008 y cinco veces la Copa Davis con España.

Durante 209 semanas fue el número uno del mundo, siendo y 56 de ellas fueron consecutivas. Por último, ostenta el récord de victorias en arcilla, con 81 entre abril de 2005 y mayo de 2007.