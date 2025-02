El Chile Open 2025 arranca este 24 de febrero con la primera ronda y los tenistas nacionales enfrentan a duros rivales en su camino hacia la gloria.

Sin embargo, lo que más está dando que hablar es la posibilidad de un duelo de chilenos en los octavos de final.

Con Cristian Garin, Nicolás Jarry, Tomás Barrios y Alejandro Tabilo en el cuadro principal, el torneo promete ser emocionante. ¿Será este el momento en que los compatriotas se enfrenten en un choque directo?

Cuadro principal del Chile Open 2025 (chileopen.cl).

Lo que se sabe sobre el duelo de chilenos

La primera ronda del Chile Open 2025 con enfrentamientos clave para los nacionales: Cristian Garin vs. Pablo Ficovich; Tomás Barrios vs. Federico Coria; y Nicolás Jarry vs. Camilo Ugo Carabelli.

Alejandro Tabilo, por su parte, se beneficia de su ranking ATP (28° del mundo) y pasa directo a los octavos de final. Sin embargo, la verdadera expectación se genera en su posible cruce con Tomás Barrios.

Si Barrios vence a Federico Coria, podría encontrarse con su compatriota Tabilo en la siguiente etapa.

Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios

Si finalmente Tabilo y Barrios se encuentran en los octavos de final del Chile Open 2025, será un choque de alto voltaje.

Tabilo, ubicado en el puesto 28 del mundo, y Barrios, en el 145° del ranking ATP, podrían protagonizar un duelo electrizante que mantendrá a los fanáticos al borde de sus asientos.

Aunque Tabilo parte como favorito, Barrios ha mostrado un juego sólido que podría sorprender a más de uno.