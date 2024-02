La Cámara de Diputados dio un importante paso con la aprobación de la resolución 921, con una contundente votación de 138 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Esta resolución busca poner fin a la repetición constante de vocales de mesa en las elecciones, mediante la implementación de un sistema de registro electrónico.

¿Qué propone la resolución sobre la repetición de vocales de mesa?

La resolución insta al Presidente de la República a instruir al Servel para crear e implementar un sistema de registro electrónico.

Este sistema tendría como objetivo evitar la repetición de vocales de mesa en los procesos electorales, estableciendo un plazo mínimo de dos períodos electorales para su ejercicio.

Actualmente, la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios establece que los vocales designados por las Juntas Electorales ejercen su función durante cuatro años, participando en todos los actos eleccionarios hasta la próxima elección ordinaria para la cual fueron designados.

Sin embargo, esta disposición puede generar agotamiento, sobrecarga y desmotivación entre los ciudadanos que cumplen esta importante responsabilidad cívica.

¿Qué falta para que se apruebe la medida?

Es muy importante aclarar que cuando los diputados aprueban una resolución, están expresando su apoyo o posición sobre un tema en particular. Sin embargo, una resolución no tiene fuerza de ley por sí sola y su implementación real depende de las acciones posteriores que se tomen, que pueden incluir la promulgación de políticas por parte del poder ejecutivo o la adopción de medidas administrativas por parte de las autoridades competentes.

En este caso en particular, la implementación de la medida propuesta dependería de la decisión y acción del Presidente de la República o del organismo designado para llevar a cabo la instrucción. Si el Mandatario decide respaldar y ejecutar la resolución, entonces la medida se llevaría a cabo; de lo contrario, podría no ser implementada.

¿Cómo saber si seré vocal de mesa en las próximas elecciones?

Todo indica que las próximas elecciones en Chile son las Primarias de Gobernadores y Alcaldes del 9 de junio. Estas votaciones todavía están por confirmar, ya que se llevarán a cabo solo algún partido político o pacto electoral de partidos políticos declaren candidaturas. De lo contrario, el próximo proceso electoral será la Elección General de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de domingo 27 de octubre.

Para saber si tendrás que repetir tu rol como vocal de mesa de alguna de esas elecciones, deberás considerar cuando fuiste vocal por primera vez, ya que la ley establece un período de cuatro años.

Por ejemplo, si empezaste en 2020, este año no te corresponderá, porque cumpliste los cuatro años en 2023. No obstante, si comenzaste en 2021 o un año posterior, es probable que repitas tu rol este año, porque todavía no se cumplen los cuatro años.