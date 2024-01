Durante la Apple Worldwide Developers Conference 2023 en el mes de mayo, Apple anunciaba el lanzamiento de su primer casco (lentes) de realidad mixta (virtual y aumentada) bajo el nombre de Vision Pro y así entrar de lleno hacia el Metaverso.

Y como no hay plazo que no se cumpla, los de Cupertino anunciaron finalmente la fecha de lanzamiento de sus Visión Pro. Sin embargo, desde ya te adelantamos que su precio no es para nada accesible para la mayoría de los mortales.

Vision Pro: Apple fija fecha para el lanzamiento de sus lentes de VR ¿Cuánto costarán?

Los nuevos Vision Pro de Apple saldrán a la venta bajo un valor de US$ 3.500, equivalente a los $3.208.415 pesos chilenos . El dispositivo tendrá una capacidad de almacenamiento de 256 GB.

Además, se podrán adquirir lentes graduadas desde los US$ 149 ( $136.586 ) o lentes de lectura que inician desde los US$ 99 ( $90.752 ).

¿Cuándo salen a la venta los Vision Pro de Apple?

Los cascos o lentes de realidad mixta saldrán a la venta desde el 2 de febrero, pero quienes lo soliciten de manera anticipada, lo recibirán a partir del 19 de enero. Eso sí, la venta de momento es solo para los Estados Unidos.

Vision Pro: El dispositivo tecnológico jamás creado según Apple

El CEO de Apple, Tim Cook, aseguró a través de un comunicado tras el lanzamiento de la fecha de venta de las Vision Pro que su casco de realidad mixta: “es el dispositivo de electrónica de consumo más avanzado jamás creado”, y que también “Su revolucionaria y mágica interfaz de usuario redefinirá cómo nos conectamos, creamos y exploramos”.

¿Cómo son las Vision Pro? Todo lo que debes saber

De acuerdo a fuentes de tecnología como Applesfera o Xataka, los nuevos lentes de VR de Apple cuentan con un aspecto similar al de unas gafas de esquí, el Vision Pro es un dispositivo que incorpora una tecnología que permite a los usuarios superponer imágenes virtuales a videos en vivo del mundo real .

Apple demostró, en el mes de junio de 2023, que a diferencia de otros visores del mercado, este dispositivo de realidad mixta mostrará los ojos de sus usuarios al exterior.

La novedad tecnología es que el Vision Pro contará con su propio sistema operativo llamado visionOS, junto con una interfaz de usuario tridimensional innovadora y un sistema de entrada que se controla mediante los ojos, las manos y la voz del usuario.

La explicación del poco stock de las Vision Pro de Apple

Los US$ 3.500 en el precio de las Vision Pro son sin duda algo que se aleja para la mayoría de las personas.

Es por esto que Apple está consciente de esto y sabe que sus lentes no son un producto para las masas, por lo que buscarán en primer medida lanzar una cantidad reducida de este novedoso producto y probablemente estudiar sus ventas y ganancias.