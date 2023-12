Durante la mañana de este martes, cuando la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se encontraba caminando en la Plaza Los Héroes de Rancagua, en la región de O’Higgins, una mujer intentó agredirla enfrente de las cámaras.

¿Qué sucedió?

La ministra Camila Vallejo se encontraba realizando la entrega de la propuesta de nueva Constitución en la Plaza Los Héroes de Rancagua, cuando una mujer, de identidad hasta ahora desconocida, que se encontraba sentada tomando un café en la cercanía de la plaza, la insultó en reiteradas ocasiones y, posteriormente le lanzó restos de su café, probablemente caliente.

“Púdrete, púdrete, asquerosa… estúpida, mentirosa, púdrete, púdrete”, fueron las palabras de la mujer que intentó atacar a Camila Vallejo.

Afortunadamente, en el video se puede apreciar que el líquido no cayó en la ministra, pero si salpicó a las personas a su alrededor.

Tras el ataque, dos carabineros llegaron a detener a la mujer y se la llevaron. Ante esto, la señora reaccionó despreocupada y riéndose de la situación. “Ay, por favor, estoy super preocupada”, dijo de manera irónica y con una expresión facial burlesca.

MIRA EL VIDEO AQUÍ:

El capitán de Carabineros Roberto Araya, relató la situación. “La señora ministra se encontraba en la comuna, realizando entrega de copia del proyecto de nueva Constitución, cuando se dirigía al sector de Plaza Los Héroes, una ciudadana llega y, por motivos que desconocemos en este minuto, toma los rastros que le quedaban de café y se los arroja”, señaló.

“No le alcanza llegar directo a la ministra y en este momento la persona se encuentra detenida por el delito de atentado contra la autoridad”, aclaró.

Reacción de Camila Vallejo y diputados

A través de su Instagram, la ministra Camila Vallejo se refirió al hecho y señaló:

“Muchos me han escritos preocupados por la agresión de una señora en la Plaza Los Héroes de Rancagua. La verdad es que ni me di cuenta! Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba fue la que recibió un poco de café en la espalda, pero continuamos entregando textos de la propuesta constitucional sin inconvenientes que es lo importante ¡Gracias por la preocupación!”.

Por otro lado, la diputada oficialista por la región de O’Higgins Marcela Riquelme, denunció y condenó el hecho en sus redes sociales, y le entregó su apoyo a la ministra.

“Condenamos la cobarde agresión verbal y física que sufrió la ministra Camila Vallejo en Rancagua. En democracia las diferencias políticas se manifiestan a través del diálogo y nunca con violencia. Ministra, cuente siempre con nuestro apoyo, esto hecho no representa a las y los rancagüinos”, escribió la autoridad.