El asesinato del sargento segundo de Carabineros, Carlos Retamal, conmocionó al país. El domingo, el uniformado hacía un control en una carrera clandestina de autos cuando fue agredido con un fierro. Dos días después, el uniformado falleció en el hospital institucional. En esta jornada, la Policía de Investigaciones ya tiene resultados: detuvo a Jeremy Rodríguez Gallardo, de 24 años, quien es imputado como autor del hecho.

El hecho ocurrió en el sector Malvilla de la comuna de San Antonio. En ese lugar, Retamal fue agredido, siendo socorrido y trasladado al recinto asistencial Claudio Vicuña, en San Antonio. Posteriormente fue llevado al hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, en Las Condes.

En la noche del martes, el uinformado falleció. “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del Sargento 2º Carlos Retamal Jaque (QEPD), quien fue cobardemente agredido en un procedimiento policial en la comuna de San Antonio. Como Institución enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos”, señaló Carabineros en su cuenta de Twitter.

Anoche, Jeremy Antonio Rodríguez Carvallo llegó a la Brigada de Homicidios de Policía de Investigaciones, en San Antonio, donde fue citado pues, según explicó el subprefecto de la PDI Ricardo Castillo, “hay versión de testigos presenciales que lo sitúan en el lugar”.

El imputado tiene antecedentes policiales

El fiscal jefe de San Antonio, Osvaldo Ossandón, informó que “se encontraron antecedentes suficientes que permitieron que el fiscal jefe de San Antonio solicitara una orden de detención a la magistrada de turno, procediéndose a su detención”.

La defensora penal pública Carla Pérez dijo que "cuando estábamos entrevistándonos, don Jeremy se desmayó, se descompensó y comenzó a convulsionar. Tanto así que tuvo que llegar el Sapu para compensarlo”.

El imputado cuenta con varios antecedentes policiales: hurto agravado en Melipilla (2019) posesión, tenencia o porte ilegal de munición en San Antonio (2019), infringir normas sanitarias en El Monte (2020), lesiones leves (2020) y otra detención en Melipilla (2021). Y la licencia de conducir estaba suspendida.

Con todos esos antecedentes, el magistrado Felipe Contreras, del Juzgado de Garantía de San Antonio, determinó prisión preventiva para Rodríguez por ser "un peligro para la sociedad", estableciéndose un plazo de investigación de 120 días. El imputado estará recluido en Santiago 1.

Rodríguez fue imputado por homicidio de carabinero en ejercicio, no prestar auxilio a la víctima y no dar aviso a la autoridad, participación en carreras no autorizadas con resultado de muerte y receptación de vehículo motorizado.