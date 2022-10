Esta jornada se entregó a la PDI el presunto autor del asesinato al sargento segundo de Carabineros, Carlos Retamal, quien fue atacado mientras realizaba un control a una carrera clandestina en San Antonio. El presunto homicida se llama Jeremy Rodríguez, de 24 años, quien tiene antecedentes por hurto y lesiones.

La Ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la noticia, pidiendo justicia en el caso. “Ojalá que se compruebe que la persona detenida es el culpable y haya justicia en este caso”, sostuvo.

Al ser consultada sobre el proyecto que busca eliminar el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, la secretaria de Estado agradeció el apoyo del mundo político a Carabineros y precisó que, en este hecho, en funcionario no estuvo inhibido de actuar.

“El apoyo a la labor policial es fundamental. La manera en que ello se expresa desde el punto de vista legal en que actúa, es algo que, si alguien quiere discutir, hay que hacerlo seriamente. En este caso, por ejemplo, Carabineros estaba actuando, no estuvo inhibido, acudió al lugar de la carrera y estaba fiscalizando para posteriormente perseguir penalmente a quienes estaban en la carrera. No hubo ninguna inhibición en este caso”, apuntó la ministra.

Por su parte, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, anunció que el Ministerio del Interior solicitará prisión preventiva para el presunto homicida. “Creemos que hay evidencia suficiente para que en el control de detención de esta mañana quede en prisión preventiva. Eso es lo que solicitará el Ministerio del Interior”, señaló.

No habla bien de nosotros como país

Por su parte, Juan Carlos Retamal, padre del Carabinero asesinado, compartió un emotivo mensaje a quienes expresaron sus condolencias por el fallecimiento de su hijo y criticó a las autoridades por, supuestamente, decir “hace algunos meses que el personaje más popular era un perro matapacos”.

“No han sido días fáciles, estamos pasando como familia un tremendo dolor. Ha sido muy difícil, pero créanme que lo he podido soportar por el apoyo que he tenido de toda la comunidad linarense”, agregando que “seguiré luchando por él, para que la comunidad y las autoridades de este país puedan entender que los carabineros son los amigos y no los enemigos del pueblo”.

“Es triste ver cuando las autoridades que hoy tenemos dicen, o decían hace algunos meses, que el personaje más popular era un perro matapacos. Eso no nos habla bien de nosotros como país. Tengo confianza en Chile y en todos ustedes, porque sé que son gente de bien”, cerró el padre del sargento asesinado.