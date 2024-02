Convergencia Social (CS) denunció a través del tribunal regional de su mismo partido a una concejala de CS de la comuna de Santiago tras un mal uso de recursos públicos luego de vender entradas de cortesía de Fantasilandia.

“Intolerable”: Convergencia Social denuncia a concejala de su propio partido

Se trata de la concejala Yasna Tapia (CS), quien fue denunciada por su mismo partido luego de vender entradas de cortesía de Fantasilandia que eran otorgadas por la municipalidad para ir al parque de diversiones.

“Cualquier situación que ponga en riesgo la confianza pública nos parece intolerable, por ello al tomar conocimiento de los hechos, la dirección regional del partido presentó una denuncia ante el tribunal regional para que se esclarezca la situación de la concejala y se establezcan las sanciones que correspondan a la brevedad posible”, explicaron desde Convergencia Social según informó La Tercera.

Las entradas eran para los vecinos de la comuna

En ese contexto, la Municipalidad de Santiago explicó al citado medio que todos los meses reciben entradas de Fantasilandia y que se entregan 10 de ellas a cada concejal para ser regaladas a los vecinos de la misma comuna.

No obstante, Tapia aseguró al citado medio que de momento no ha recibido ninguna notificación formal de las denuncias. No obstante, precisó que sí ha entregado versiones a la directiva tras los distinto cuestionamientos que ha recibido por militantes el mismo partido.

La diputada que respaldó a su partido

La diputada Emilia Schneider (CS), quien es cercana a Tapia, respaldó la respuesta de su partido y apuntó a que se aclare lo ocurrido con la concejala.

“No podemos tolerar ningún aprovechamiento de nuestra función pública, venga de quien venga y por eso la concejala debe responder como cualquier persona. Esto debe esclarecerse en donde corresponda, está bien que el partido a nivel comunal tome acciones y conozca estos hechos el tribunal regional, también entiendo existe una denuncia en Contraloría que espero permita resolver este lamentable hecho”, dijo.