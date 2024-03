El pasado martes de produjo una importante caída en los servidores de Meta que provocó una inhabilitación de importantes redes sociales del conglomerado de Mark Zuckerberg como Instagram, Facebook e incluso su nuevo lanzamiento, Threads.

Usuarios de X (Twitter) comentaron durante la jornada de ayer que no podían visualizar, compartir o subir contenido a través de estos aplicativos varios países de todo el mundo e incluso ocurrió que miles de cuentas de Facebook cerraron su sesión debido a esta intermitencia.

¿Cómo recuperar mi contraseña de Facebook? Miles de afectados tras caída de Meta

¿Qué pasó? Las cuentas de Facebook debieron cerrar su sesión en miles de dispositivos electrónicos como celulares, computadores, tabletas y otros más.

Lo malo es que muchos no recuerdan su contraseña y probablemente haya provocado más de un dolor de cabeza para volver a ingresar a las cuentas.

Pero no está todo perdido. La buena noticia es que es posible recuperar tu cuenta de Facebook en caso de no acceder a ella por no recordar tu contraseña.

Recupera tu cuenta de Facebook: El paso a paso

Según lo informado por el Centro de Ayuda de Facebook, existes distintas vías para recuperar tu contraseña y cuenta de Facebook o incluso hacerla a través de la cuenta de un amigo o familiar:

Recupera tu cuenta

Dirígete a la sección “Recupera tu cuenta” en facebook.com/login/identify y sigue las instrucciones proporcionadas. Asegúrate de utilizar una computadora o un teléfono celular desde el cual hayas iniciado sesión previamente en tu cuenta de Facebook.

Luego, localiza la cuenta que deseas recuperar, puedes buscarla por nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono.

Sigue los pasos que aparecen en la pantalla para restablecer la contraseña de tu cuenta.

Recupera tu cuenta desde la sesión de un amigo o familiar

Desde una computadora, accede al perfil de la cuenta que deseas recuperar. Haz clic en la opción ubicada debajo de la foto de portada (tres puntos). Selecciona “Buscar ayuda o reportar perfil“. Elige la categoría “Otro problema” y haz clic en “Siguiente“. Selecciona la opción “Recuperar esta cuenta” y sigue los pasos proporcionados.