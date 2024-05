En Chile se suele entregar un importante beneficio económico a embarazadas a partir del quinto mes de gestación. Se trata del Subsidio Maternal, un beneficio garantizado a gestantes que pertenezcan al 60% de familias de menores recursos del país, de acuerdo al Registro Social de Hogares.

Conoce en detalles cómo acceder al beneficio y cuáles son los requisitos y montos que entrega el aporte.

¿Cómo acceder al Subsidio Maternal? Requisitos para postular

Desde el portal Chile Crece Contigo detallan que “En caso que estés embarazada y no seas carga familiar de tu marido, debes dirigirte al municipio que corresponde a tu domicilio con la agenda de controles prenatales, carné de identidad, certificado de residencia y certificado de embarazo. Si ya recibes Subsidio Familiar, no puedes optar al Subsidio Maternal ya que los beneficios no son replicables ”.

Además, aseguran que el beneficio se paga a través del Instituto de Previsión Social (IPS), escalado por el periodo completo de gestación según corresponda y al cumplir con los requisitos exigidos.

Luego, dentro de un plazo máximo de tres meses desde el nacimiento del niño(a), se transferirá el beneficio a él/ella bajo la categoría de “Recién Nacido”, una vez registrado el niño(a) y presentados los antecedentes correspondientes (certificado o acta de nacimiento).

¿Quiénes pueden solicitar al Subsidio Maternal?

La asignación maternal puede ser solicitada por:

Trabajadoras embarazadas que sean dependientes, independientes afiliadas a un régimen de previsión y estén recibiendo algún subsidio (a excepción del subsidio maternal o familiar). Trabajadores cuyas cónyuges estén embarazadas y sean causantes de Asignación Familiar, ya sean trabajadores dependientes, independientes o estén recibiendo algún subsidio (excepto el subsidio maternal o familiar).

¿Cuáles son los montos?

Desde ChileAtiende aseguran que “si estás embarazada y eres trabajadora dependiente o independiente, o si eres carga de tu cónyuge, puedes acceder a la asignación maternal, que corresponde a un monto de dinero mensual que varía entre $2.786 y $14.366 dependiendo de tus ingresos”.