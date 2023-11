Hasta las 17:00 horas de este martes 7 de noviembre se podrán revisar los resultados de las listas de espera del Sistema de Admisión Escolar 2024 (SAE). Este proceso aplica para quienes no quedaron en el colegio de su preferencia en el primer periodo de resultados o para quienes no fueron aceptados en ninguno.

Ahora, una vez terminado el proceso de las listas de espera, se viene nuevas fechas claves del Sistema SAE 2024. Tanto para quienes ya tienen asignado su nuevo establecimiento educacional, como para quienes aún deben continuar en nuevos periodos de postulación para quedar en un colegio.

¿Cuándo son las próximas etapas del Sistema SAE 2024? Revisa todas las fechas claves y el calendario

Según el calendario establecido en el Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación (Mineduc) estas son las fechas más importantes del proceso:

Desde el 4 de agosto al 1 de septiembre de 2023: Periodo principal de postulación.

Periodo principal de postulación. Entre el 19 y el 25 de octubre de 2023: Publicación resultados periodo principal.

Publicación resultados periodo principal. Desde el 6 al 7 de noviembre de 2023: Publicación resultados listas de espera.

Publicación resultados listas de espera. Desde el 17 al 24 de noviembre de 2023: Periodo Complementario de postulación.

Periodo Complementario de postulación. 7 de diciembre de 2023: Publicación resultados Periodo Complementario.

Publicación resultados Periodo Complementario. Desde el 11 al 22 de diciembre de 2023: Periodo de matrícula en los establecimientos.

Periodo de matrícula en los establecimientos. Desde el 26 y 27 de diciembre de 2023: Periodo de regularización para repitentes.

Periodo de regularización para repitentes. 28 de diciembre de 2023: Inicio periodo de regularización año lectivo 2024.

¿Qué pasa si no quedé en ningún colegio en las listas de espera?

Si en el primer periodo de postulación no se te asignó un cupo en ninguno de los establecimientos y tampoco corrieron ahora las listas de espera, deberás volver a postular a algún colegio en el Periodo Complementario de postulación. Lo mismo si no participaste en el primer periodo.

Esto será obligatorio para las personas que no estén en un establecimiento actual y para quienes su colegio no les ofrezca continuidad de estudios. En caso de que sí estás matriculado en algún colegio, no necesario que participes de este Periodo Complementario, a menos que sí desees cambiarte.

Cabe recordar que, si estás en un colegio actualmente y postulas en el Periodo Complementario, solo se liberará el cupo en tu establecimiento actual en caso de ser admitido en alguno de los otros colegios a los que postulaste. Si no eres admitido en ninguno, el sistema te mantendrá el cupo en la institución actual.

¿Cuándo son las matriculas del Sistema SAE 2024?

Una vez que se haya terminado el periodo de postulación y de resultados la etapa complementaria, llegará el momento en el que los apoderados junto a sus hijos deberán matricularse en sus nuevos colegios.

El periodo de matrícula del SAE en los establecimientos será entre el 11 y el 22 de noviembre de 2024.

¿Qué es el sistema de Colegio Interactivo SAE y el portal Comunidad Escolar?

La plataforma Colegio Interactivo es un sitio que no pertenece al Ministerio de Educación, pero que tiende a ser confundido con el Sistema de Admisión Escolar del Mineduc, ya que este tiene el Sistema de Administración y Gestión Escolar (SAE), es decir, usa las mismas siglas.

Sin embargo, Colegio Interactivo es una plataforma privada que se describe como una “herramienta 100% web que apoya y optimiza la gestión educacional del establecimiento“, ya que ayuda a los colegios en diferentes áreas de su gestión institucional y educativa.

Por su parte, también existe el sitio Comunidad Escolar, el que sí pertenece al Ministerio de Eduacación y que entrega información de todo lo relacionado con los colegios en el país, tanto para sostenedores y directivos, docentes, apoderados y estudiantes y temas de educación parvularia.