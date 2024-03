Este viernes 29 de marzo inicia la Semana Santa en Chile y también lleva consigo una serie de actividades que suelen realizar las familias como viajar a otros destinos, salir a comer o visitar el comercio para preparar las compras necesarias para conmemorar esta semana religiosa.

El comercio es uno de los lugares más visitados adportas de cualquier feriados. Las compras en los supermercados aumentan ante la incertidumbre del cierre de ellos por feriados o quizás por desconocimiento de los horarios de cierre.

Es en ese contexto que en RedNews te aclararemos ciertas dudas del comercio y de cómo funcionará por Semana Santa.

¿Cierra el comercio en Semana Santa? Entérate si debes preparar tus compras con anticipación

No. Tanto el viernes 29 cómo el sábado 30 por Semana Santa no corresponden a feriados irrenunciables . Esto quiere decir que el comercio no está obligado a cerrar sus puertas al público.

Sin embargo, te invitamos a revisar los sitios web oficiales de cada comercio que visitarás, ya que podrían contar con un horario distinto por “feriado”.

Revisa todos los feriados que quedan este 2024

Marzo

Viernes 29 de marzo : Viernes Santo.

: Viernes Santo. Sábado 30 de marzo: Sábado Santo.

Mayo

Miércoles 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador ( irrenunciable ).

Día Internacional del Trabajador ( ). Martes 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.

Junio

Jueves 20 de junio : Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

: Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Sábado 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Martes 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.

Agosto

Jueves 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

Septiembre

Miércoles 18 de septiembre : Primera Junta Nacional de Gobierno (irrenunciable).

: Primera Junta Nacional de Gobierno (irrenunciable). Jueves 19 de septiembre : Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable ).

: Día de las Glorias del Ejército ( ). Viernes 20 de septiembre (feriado adicional por ley).

Octubre

Sábado 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos.

: Encuentro de Dos Mundos. Domingo 27 de octubre : Elecciones municipales ( irrenunciable ).

: Elecciones municipales ( ). Jueves 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Noviembre

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Domingo 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Miércoles 25 de diciembre: Navidad ( irrenunciable ).

¿Qué se hace con el ramo de Semana Santa?

Es común que durante Semana Santa veamos en mayor medida las ramas de olivo. De acuerdo a lo informado por el medio Infobae, esta planta es el significado puro de la paz.

En épocas pasadas, los residentes de un país que era “tomado” por otras naciones, desfilaban con un ramo de olivo en demostración de “paz”.

Esta planta era llevado a los hogares para luego ser bendecidos. El ramo de olivo permanecía en estas casa por alrededor de un año hasta la fecha siguiente de cuaresma.

Una vez finalizó este plazo eran llevados a la iglesia para ser quemados y transformados en cenizas.