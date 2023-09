Sebastián Eyzaguirre, periodista y exconductor del programa CQC, fue formalizado este martes por violencia intrafamiliar y amenazas contra una expareja, tras un incidente ocurrido en 2020 al interior de un supermercado de la comuna de Vitacura.

¿Cómo fue el ataque?

“Es una investigación de larga data que inicia en 2020 a raíz de una denuncia de Lorena Vargas ante la PDI, que fue gatillada por un hecho muy violento que vivió ella en un supermercado de Vitacura, donde fue violentada verbalmente por el imputado. Esta situación fue presenciada por testigos”, explicó a Chilevisión la abogada querellante Daniela Santa María.

En la primera audiencia, la Fiscalía detalló que, en el incidente, Sebastián Eyzaguirre vio a su expareja en el recinto, se quitó la mascarilla, y comenzó a decirle reiterados insultos. Luego habría obstruido el paso de la mujer, además de, presuntamente, zamarrearla y tomarla con fuerza del brazo.

“El maltrato y la violencia se acrecentó durante los últimos meses de nuestra relación, especialmente cuando empezamos a vivir juntos (…) Estábamos en su camioneta, me agarró fuertemente del brazo, yo me paralicé, me empezó a gritar y aunque no recuerdo qué me gritaba, recuerdo claramente cómo su saliva salía de su boca como espuma”, detalló la víctima, en documentos obtenidos por Interferencia.

Vargas, también reveló que tras el quiebre, originado por una agresión sexual que el periodista cometió contra la hija de su ex, comenzó a amenazarla y acosarla , acorralándola en varias oportunidades.

Según informó Chilevisión Noticias, la jueza decretó, como medida cautelar, una orden de alejamiento del comunicador hacia la presunta víctima, además de estar imposibilitado de comunicarse con ella por cualquier medio.