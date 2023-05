La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los beneficios más importantes que se entregan en nuestro país a los adultos mayores. Este aporte estatal se paga de forma mensual y busca elevar el monto de las pensiones de quienes tengan 65 o más años.

A partir de abril este bono aumentó su grupo de beneficiarios que reciben los pagos del Instituto de Previsión Social (IPS). Ahora el Gobierno lanzó una nueva plataforma en la que puedes consultar si tienes documentos sin cobrar de la PGU desde hace cuatro o más meses, en el caso de que cobres el dinero de forma presencial.

Consulta con tu RUT si recibes la PGU y no la has cobrado

Para consultar si recibes la Pensión Garantizada Universal y tienes pagos pendientes desde hace cuatro o más meses debes ingresar AQUÍ con tu RUT y fecha de nacimiento.

En esta misma plataforma podrás solicitar el pago de estos dineros pendientes que no has cobrado, en caso de no haberlos recibido por parte del ISP.

¿Se debe postular a la PGU o se recibe de forma automática?

Es importante recordar que la PGU no se entrega de forma automática, sino que debes postular al beneficio siempre que cumplas con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más , sin importar si continúas trabajando o no.

, sin importar si continúas trabajando o no. Recibir una pensión base menor a la llamada Pensión Superior , equivalente a $1.114.446.

, equivalente a $1.114.446. Pertenecer al 90% más vulnerable de la población total del país.

Haber vivido en Chile por un periodo no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad.

continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad. Haber vivido en Chile 4 de los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la postulación de la PGU.

inmediatamente anteriores a la postulación de la PGU. No ser pensionado de Capredena o Dipreca.

Si cumples con estas condiciones puedes postular a la PGU ingresando a este SITIO del IPS En Línea con tu RUT y pulsando en donde dice “Pensión Garantizada Universal, Pilar Solidario y Bono por Hijo”.

También puedes pedir ayuda para postular de forma online con algún funcionario de ChileAtiende mediante videollamada ingresando AQUÍ. Igualmente puedes solicitar el beneficio de forma presencial en alguna sucursal ChileAtiende, municipalidades en convenio con el IPS o en tu respectiva AFP o compañías de seguro.

¿Cómo saber si soy beneficiario de la PGU y revisar la fecha de pago?

En caso de que hayas postulado a la PGU y quieras ver el estado del trámite para ver si aceptaron tu solicitud debes ingresar a este ENLACE.

De la misma, puedes ver la fecha exacta de este pago ingresando a este SITIO. Asimismo, verás la modalidad en que recibes el dinero, aunque este se entrega junto a tu pensión mensual.

¿Cuándo se reajusta la PGU y de cuánto es el monto que recibo?

Actualmente la PGU entrega un monto máximo de $206.173 para quienes tengan una pensión base menor o igual a $702.101 mensuales, mientras que si superas ese valor el dinero que recibes varía en proporción a tu jubilación.

Cabe recordar que la Pensión Garantizada Universal reajusta su valor febrero de cada año, por lo que aumentará su monto en 2024 de acuerdo a la variación del IPC.