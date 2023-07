El programa de capacitación Despega Mipe de Sence y consiste en la entrega gratuita de cursos de capacitación orientados a contribuir al aumento de la productividad de trabajadores, dueños, socios y representantes legales de las respectivas micro y pequeñas empresas.

¿Quiénes pueden postular al Programa Despega Mipe?

Para postular a este programa es importante que seas trabajador, dueño, socio o representante legal de una micro o pequeña empresa , entendiéndose por tales las definidas en la Ley N°20.416.

¿Cuáles son los beneficios del programa?

Curso de capacitación gratuito , en modalidad e-learning, presencial o blended.

, en modalidad e-learning, presencial o blended. Seguro de accidentes en cursos presenciales.

en cursos presenciales. Instrumento habilitante o referencial, en los casos que corresponda.

Consideraciones

Una vez que postules a un curso (máximo 1 por año) deberás matricularte presentando o enviando por medios electrónicos al ejecutor que dictara el curso de su elección su voucher vigente.

Cabe destacar que la matrícula está condicionada al cumplimiento de los requisitos de ingreso de cada curso.

¿Cómo postulo a los cursos del programa Mipe?

Ingresa al Buscador de Cursos y elige tu zona e interés. Postula al curso elegido con tu Clave Única y llena el formulario. Si el sistema acepta la solicitud, recibirás un voucher. Envía el voucher al organismo ejecutor para que se valide tu solicitud. Finalmente habrás postulado y matriculado al curso respetivo.

Accede a este ENLACE para conocer la Guía de Postulación.

¿Puedo acceder a los cursos si estoy cursando otro programa de Sence?

No, lamentablemente esto no será posible. Desde el sitio web del programa explican que “No podrán postular aquellas personas que estén participando de cualquier componente de algún curso de capacitación financiado por Sence o ya inscritos o realizando la Fase de Práctica Laboral en cualquiera de los programas administrados por Sence”.