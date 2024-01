¿Qué pasa si no pago el TAG? Conoce si hay multas o sanciones por tener deudas

Si vas a salir de vacaciones durante este verano o si simplemente transitas seguido por algunas autopistas del país, debes tener en cuenta que hay que pagar el TAG, tal como se hacía antes con los peajes. Sin embargo, muchos se preguntan qué pasa si no lo cancelan y si es que reciben multas, a continuación te damos la respuesta.

¿Qué pasa si no pago el TAG? Revisa si hay multas y partes

Si una persona tiene su dispositivo de TAG pero deja de pagar una segunda boleta consecutiva y pasan tres meses desde que no se regulariza la situación, el TAG será inhabilitado por la compañía que te ofrece el servicio.

Una vez que el TAG sea inhabilitado, no podrás pasar por las autopistas, ya que es equivalente a no tener el dispositivo. En caso de que igualmente andes por la carretera sin TAG romperás la Ley de Tránsito y recibirás una multa de 1 UTM, es decir, $64.666 . Eso sí, tendrás una rebaja del 30% si cancelas dentro del quinto día de recibida la carta en que se le comunica la infracción, según Autofact.

Adicional a ello, también se incurre en una infracción al artículo 42 de la Ley de Concesiones. En este caso las autopistas pueden demandar el cobro judicial del peaje, por lo que el juez puede aplicar una multa a beneficio fiscal de cinco veces el valor adeudado. En caso de reincidencia, la multa es de 15 veces y, en ambos casos, no puede exceder las 20 UTM.

¿Puedo evitar la multa del TAG? La “trampa” para saltarle el pago

Si tienes alguna deuda del TAG, esta estará asociada a la patente del vehículo, sin embargo, según el artículo 24 de la Ley 18.287, “el plazo de prescripción será de tres años, contado desde la fecha de la anotación”.

Esto quiere decir que podrías estar tres años sin pagar la deuda y posteriormente esta va a prescribir y no tendrás que cancelarla. Este proceso no es automático, sino que debes solicitar el fin de la deuda en el Juzgado de Policía Local.

Ahora bien, no te recomendamos hacer esto, ya que al tener multas impagas no podrás sacar el permiso de circulación y, por lo tanto, no podrás transitar por las calles del país. Si manejas sin el permiso, las multas serán mucho más altas (depende del vehículo pero fácilmente pueden superar los $200 mil), además de que te quitarán el auto y lo enviarán a los corrales municipales.

¿Qué pasa si no tengo TAG? La gran alternativa para evitar multas

Para los automovilistas que no tengan un TAG en su vehículo, podrán evitar la multa con el Pase Diario Único Interoperable o llamado informalmente Pase Diario Tardío.

Este es un mecanismo que permite transitar por las autopistas de Santiago sin recibir multas aunque no tengas TAG. En realidad, consiste en un pago posterior una vez que hayas pasado por las carreteras.

De esta manera, si conduces por las autopistas de la Región Metropolitana sin TAG debes ingresar AQUÍ, colocar tu patente y revisar si tienes deudas que debes pagar.

Es importante aclarar que solo podrás pagarla entre el día 11 al 30 luego de hayas pasado por la autopista, es decir, que si circulaste el 19 de enero, recién podrás pagarlo entre el 30 de enero y el 18 de febrero. Si no la pagas en dicho plazo, recibirás la multa de 1 UTM.

¿Cómo saber si tengo multas de TAG?

Para ver si tienes deudas del TAG debes solicitar un certificado de multas de tránsito no pagadas en el Registro Civil en este ENLACE. Luego debes dar clic en “Vehículos” y seleccionar “Certificado Vehículos Multas”. Tendrás que pagar $1.310.