Como cada año, este 2024 miles de personas tendrán que pagar una nueva cuota del Préstamo Solidario. Cabe recordar que este fue un beneficio que ofreció el Estado para ayudar a la población durante la pandemia, pero que se tenía que devolver en un plazo de cuatro años mediante pagos anuales.

Para este año corresponde que quienes pidieron el Préstamo Solidario en 2020 tengan que pagar su tercera cuota anual, mientras que quienes lo solicitaron en 2021 cancelarán su segunda cuota. Para ver si debes dinero y te corresponde pagarlo entra AQUÍ.

¿Qué pasa si no pago el Préstamo Solidario en 2024?

El Préstamo Solidario se paga todos los años a través de la Operación Renta (Formulario 22), es decir, que al hacer tu declaración de renta 2024 ya habrás pagado tu cuota anual.

Por lo tanto, si debes pagar el Préstamo Solidario debes hacer sí o sí tu Operación Renta este año. En caso de que no hagas tu declaración de renta, te expondrás a multas y hasta embargos , según explicó la auditora e influencer conocida en sus videos como lacontadora.cl.

“La letra chica (de este Préstamo Solidario) es que si le debemos a la Tesorería General de la República nos embargan. Se pueden meter a nuestras cuentas bancarias. Claramente (este embargo) es con un proceso y notificaciones, pero para qué agrandar más este inconveniente”, explicó la experta.

Ahora bien, no tiene sentido no hacer la declaración de renta, ya que ese dinero a pagar del Préstamo Solidario ya fue retenido de tus sueldos. Cabe recordar que por ley está fijada una retención adicional de un 3% a la retención que se le aplica tanto a las Boletas de Honorarios Electrónicas (BHE) emitidas, a las Boletas de Prestación de Terceros Electrónicas (BTE) recibidas y a los sueldos que sean pagados por los empleadores justamente para para pagar Préstamo.

¿Hasta cuándo se puede pagar el Préstamo Solidario en 2024?

Como el Préstamo Solidario se paga junto a la declaración de renta anual, podrás pagarlo hasta que termine el plazo de la Operación Renta 2024.

Por ahora el Servicio de Impuestos Internos aún no ha publicado la fecha en la que se realizará la Operación Renta este año, pero debería ser entre el 1 abril y el 10 mayo, tal como el año pasado. Si luego de esa fecha no has hecho tu declaración, te expondrás a las multas y embargos por no pagar el Préstamo Solidario.

¿Qué pasa si no tuve ingresos el año pasado para pagar el Préstamo Solidario?

En el caso de las personas que no tuvieron ingresos durante el año 2023 no estarán obligados a pagar la cuota anual del Préstamo Solidario, por lo que quedarás eximido de cancelar el dinero, aunque igual debes hacer la Operación Renta.

Además, en caso de que se mantenga un saldo del Préstamo pendiente de devolución en forma posterior al pago de la cuarta cuota anual, dicho saldo será condonado.

¿Cuánto dinero debo pagar del Préstamo Solidario este año 2024?

Tanto para quienes pidieron el Préstamo Solidario 2020 como 2021, este año 2024 tendrán que pagar el 30% del monto total que solicitaron con una tasa de interés 0 y con reajuste por IPC.

Cabe recordar que este Préstamo Solidario se debe pagar en cuatro cuotas anuales, la del primer año es de un 10%, mientras que las otras tres restantes son de un 30% cada una.

Asimismo, cada cuota anual no puede ser superior al 5% de las rentas que forman parte de la declaración anual de impuesto a la renta en que se realiza la devolución. Por ejemplo, si ganaste 5 millones de pesos el año pasado, solo podrás pagar un máximo de 250 mil de Préstamo Solidario.