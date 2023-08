Este lunes 14 de agosto se informó que el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teilleir, se encuentra hospitalizado por problemas de salud en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

¿Qué sucede con la salud de Guillermo Teillier?

Teiller lleva algunos meses alejado de la política por sus constantes problemas de salud, que comenzaron en diciembre de 2022 cuando sufrió una trombosis intestinal que lo mantuvo internado a comienzos de año en la Unidad de Tratamiento Intensivo del recinto.

Además, este 2023, Teillier fue internado en más de una ocasión en la UCI. “Los médicos no me han pedido retirarme de la política, me dicen que me tengo que cuidar para que pueda seguir ”, dijo en febrero a La Tercera.

El pasado 26 de mayo, Teillier volvió a ser internado en la UCI, donde fue sometido a una intervención quirúrgica .

Cabe mencionar que las hospitalizaciones a las que se ha debido someter el líder comunista, principalmente aquellas entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, se produjeron luego de un cuadro grave de Covid-19 .

El día de hoy, hasta el momento, lo único se sabe es que el presidente del PC se encuentra estable , según informó el hospital.

“El Hospital Clínico Universidad de Chile informa que nuestro paciente Sr. Guillermo Teillier del Valle permanece hospitalizado en nuestra institución”, informaron a través de un comunicado de prensa, agregando que “se encuentra hoy en condición estable”.