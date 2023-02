El presidente del Partido Comunista (PC) Guillermo Tellier se encuentra internado. Durante horas de la tarde de ayer jueves, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile informó que el líder comunista se encontraba interno dentro del recito asistencial.

Por medio de un comunicado de prensa, el hospital universitario señala: “El Sr. Teillier se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intermedios”, aunque no precisaron cuáles son los motivos del porqué el líder político se encuentra hospitalizado en el recinto universitario.

“Su condición es estable de cuidado, evolucionando satisfactoriamente”, agregan desde el Hospital Clínico de la U. de Chile.

Esta no es la primera oportunidad donde Teillier debe ser hospitalizado, ya que el pasado 11 de diciembre del 2022 el presidente del PC también debió ser internado durante 10 días, aunque tampoco se especificó el motivo de su ingreso.

Tras recibir el alta en aquella oportunidad, el exdiputado explicó por medio de una entrevista concedida a La Tercera, que acudió al recinto producto de una trombosis intestinal, por lo que fue internado en la Unidad de Tratamiento Intensivo.

“Los médicos no me han pedido retirarme de la política, me dicen que me tengo que cuidar para que pueda seguir”, señaló el líder comunista en diciembre 2022, luego de ser dado de alta, instancia en la que también contó que fue visitado por el Presidente Gabriel Boric.

Guillermo León Teillier del Valle, de 79 años de edad, es presidente del Partido Comunista desde marzo del 2005, luego que falleciera la emblemática líder de la colectividad, Gladys Marín. Además, fue diputado en tres periodos, entre el 2010 y 2022.