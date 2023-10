Este jueves 19 de octubre a las 12:00 horas comienza el periodo para revisar los resultados de las postulaciones al Sistema de Admisión Escolar 2024 (SAE), a través del cual los apoderados en Chile pueden encontrar colegios para sus hijos.

¿Dónde ver los resultados del SAE?

Si postulaste al Sistema de Admisión Escolar y quieres ver los resultados, debes ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl y hacer clic en “Ver Resultados”, luego accede con tu nombre de usuario y contraseña.

¿Qué hacer luego de conocer los resultados de la Admisión Escolar?

Una vez que conozcas tus resultados del SAE, tienes dos opciones:

a) Aceptar:

El sistema te permite aceptar de manera definitiva o activar las listas de espera. En ambos casos no es necesario participar del periodo complementario.

Si aceptas de manera definitiva deberás descargar y guardar tu comprobante, luego tendrás que matricularte directamente en el establecimiento durante el periodo de matrícula.

b) Rechazar:

Si rechazas estás renunciando al cupo y lo liberas para otro estudiante. Posteriormente deberás participar del periodo complementario de postulación.

Si no te quedó claro, puedes ver este tutorial del Ministerio de Educación (Mineduc):

¿Cómo activar la lista de espera?

Al aceptar el resultado, se desplegará una ventana donde podrás activar la lista de espera. Una vez activada, podrías ser admitido en un establecimiento de mayor preferencia.

En el caso contrario, mantendrás asegurado el cupo en el establecimiento que aceptaste previamente.

¿Qué pasa si durante la publicación de los resultados no acepto ni rechazo el colegio en el que fui admitido?

Si no eliges una de las alternativas que te muestra la plataforma, el sistema asumirá que aceptas el resultado de admisión y no podrás participar del Periodo Complementario de postulación.

¿Qué pasa si no quedé en ninguno de los colegios a los que postulé?

Si no quedaste en ninguno de los colegios a los que postulaste, es porque dichos establecimientos no contaban con vacantes suficientes para todos los postulantes.

En caso de no contar con un establecimiento actual o que este no ofrezca continuidad de estudios, entonces automáticamente se activarán las listas de espera. Si las listas de espera no corren, deberás volver a postular en el Periodo Complementario de postulación.

Próximas fechas clave del SAE:

¿Cómo el SAE decide la admisión de un alumno?

Según explica el Mineduc, el SAE realiza la asignación de cupos a través de un procedimiento algorítmico que considera los resultados del orden aleatorio, los criterios de prioridad de los postulantes y las preferencias declaradas por las familias.

Si el número de vacantes es menor al de los postulantes, se determinará la admisión por ordenamiento aleatorio, respetando los siguientes criterios de prioridad:

Hermanas y hermanos

Tendrán prioridad postulantes que cuentan con alguna hermana o hermano consanguíneo de madre o padre en el establecimiento al momento de postular.

15% de estudiantes prioritarios

Tendrán segunda prioridad un 15% de estudiantes prioritarios por nivel en el establecimiento. Este criterio se aplica siempre que el porcentaje de alumnos prioritarios por nivel en el establecimiento sea menor al 15%.

Hijos de funcionarios

Tendrán tercera prioridad las y los postulantes cuya madre o padre realice labores de forma permanente dentro del establecimiento.

Exalumnas y exalumnos

Tendrán cuarta prioridad aquellas y aquellos postulantes que deseen volver al mismo establecimiento, siempre que no hayan sido expulsados.