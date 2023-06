En tiempos difíciles para la economía en nuestro país, muchas personas están pensando en invertir su dinero. Es por esa razón que si tienes plata ahorrada y quieres que tu sueldo genere rentabilidad, tienes la opción de colocar tus ganancias en algún depósito a plazo. Revisa cómo funciona este método de inversión.

¿Qué es un depósito a plazo?

El depósito a plazo ocurre cuando le entregas tu dinero a una institución bancaria para que esta invierta esa plata y genere rentabilidad y ganancias .

La Comisión para el Mercado Financiero explica que los depósitos a plazo “son sumas de dinero entregadas a una institución financiera, con el propósito de generar intereses en un período de tiempo determinado”.

De esta manera, tú pones tu dinero en algún banco y este lo invierte. La institución financiera luego está obligada a devolvértelo con una determinada ganancia en un periodo de tiempo, por lo que es un método de inversión seguro.

Cuando decides colocar tu dinero en un depósito a plazo, tú puedes escoger la cantidad de tiempo en la que deseas volver a recuperar la plata. A partir de ello la institución financiera te promete una determinada rentabilidad en base a un porcentaje que se calcula en relación al monto que hayas invertido.

Por ejemplo, alguien decide invertir 1 millón de pesos en un depósito a plazo de 30 días que genera una rentabilidad de 1%. De esta manera, finalizados los 30 días, recibirás tu millón de pesos más ese 1%, que equivaldría a $10.000.

¿Cómo sé que los depósitos a plazo son seguros?

Los depósitos a plazos son altamente seguros, ya que este tipo de instrumentos de ahorro son regulados por normas dictadas por el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En estas normativas, se establece que el plazo mínimo para que se pacte el pago de intereses y reajustes no puede ser inferior a 7 días para depósitos no reajustables. Mientras que de 90 días para depósitos reajustables, salvo aquellos depósitos que no se rijan por el sistema de reajustabilidad en UF o IVP.

Si quieres adquirir un depósito a plazo debes contactarte con la institución bancaria y cumplir con las condiciones que exige cada una. La recomendación es que cotices y encuentres la que más te conviene según tus condiciones en los sitios web de cada banco, donde existe una página denominada “Tasas y Tarifas”.

¿Cuáles son los tipos de depósitos a plazo?

Existen en total tres tipos de depósitos de plazos que te explicamos: