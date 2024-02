En media de una polémica se encuentra el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, tras haberse filtrado una conversación privada con la presidenta de la Fundación Santiago Se Levanta, Giselle Dussaubat, en la que se refieren a la llegada de inmigrantes a la comuna.

¿Qué dice el audio filtrado de exalcalde Alessandri sobre los inmigrantes?

En el audio filtrado, Giselle Dussaubat le cuestiona a Alessandri haber firmado un convenio que le permite tener recursos para que los inmigrantes habiten en la capital.

El exalcalde reconoce la firma del convenio, pero la justifica, argumentando que de lo contrario tendrían que usar recursos municipales.

En la conversación se puede escuchar a Alessandri señalándole a Dussaubat que le falta experiencia en el tema de migraciones, al no considerar una realidad que ya está presente en la comuna.

“La realidad de los migrantes está, es objetiva, nadie la puede discutir, y frente a eso, los organismos internacionales te dicen: Le damos recursos para la salud, para la escolaridad, para su incorporación en la sociedad, y si no, tienen que hacerlo por recursos municipales”, señaló el exedil en el registro.

“Frente a eso, muchos municipios que tienen los temas de los migrantes, adscribimos a estos convenios, y eso es. Pero en fin, si hay personas que no quieren entender, bueno, no hay forma. Por eso te lo digo, con el cariño de siempre”, expresó.

La presidenta de Santiago Se Levanta le respondió a Alessandri diciendo que “Son ocho comunas en Santiago, la Contraloría lo declaró ilegal. Ustedes los invitaron a venir, los invitaron a establecerse en Santiago, los están manteniendo”.

Además, le reprochó la manera en la que la situación con los migrantes se salió de control y afectó la comuna. “Es como mantener un perro vago metido en un condominio, cuando la gente reclama, vos le metes al perrito, pero tú no le limpias la mierda, no le limpias nada. Lo metiste adentro y le tiras la comida, para que el perro ensucie todo”, señaló como ejemplo.

“Sincerémonos, ustedes tienen mano de obra barata, tienen la nana para la casa, el jardinero, toda la cuestión, pero que el hueón se mantenga en la barraca, acá. Cagaron la comuna capital”, criticó.

Dussaubat ratifica la veracidad del audio

En conversación con Copano.News, Giselle Dussaubat confirmó que es real el polémico audio filtrado, pero afirmó que data de “hace tiempo”. “No hay nada en el audio que no hayamos hecho público”, señaló.

“La verdad no tengo mucho que decir, es una conversación privada larga que no debió filtrarse. Se seleccionaron ciertos audios no correlativos para armar un show mediático y no se dice nada nuevo”, manifestó la presidenta de la fundación.