Tal como está definida, la fecha de vencimiento, expiración o caducidad de un medicamento siempre ha causado dudas en los usuarios, ya que no dice si después de su expiración el medicamento pierde potencia o se vuelve peligroso para el consumo humano.

Simplemente, dice que, hasta esa fecha, el medicamento es seguro de utilizar, siempre y cuando se haya almacenado en forma adecuada.

¿Puedo tomar remedios vencidos?

Desde la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos A.G (Asilfa), Patricio Huenchuñir, su vicepresidente ejecutivo, detalla que “la fecha de vencimiento es aquella que en el envase del medicamento se indica con el mes y año, la cual se respalda con exhaustivos estudios de estabilidad que se llevan a cabo en los laboratorios farmacéuticos, los cuales permiten asegurar la calidad, seguridad y eficacia durante todo el periodo de eficacia del producto farmacéutico, que culmina con la fecha de vencimiento”.

De acuerdo a lo que informa el Instituto de Salud Pública, existen diferentes factores que inciden en la estabilidad de los medicamentos, entre lo cuales están el lugar de almacenamiento, la manipulación, y las condiciones ambientales como la temperatura y humedad.

Por tal motivo, “siempre es recomendable leer la información que está disponible en las cajas de los medicamentos, y en especial, lo que se refiere al almacenamiento, con el fin de mantenerlo en la casa con esas condiciones y así asegurar la estabilidad y calidad de ese producto”, señala Huenchuñir.

¿Son efectivos son los medicamentos vencidos?

En nuestro país no son pocas las personas que guardan los medicamentos por un largo periodo y cuando lo van a utilizar, se dan cuenta de que están vencidos. Entonces les surge la pregunta: ¿Se puede tomar este medicamento? ¿Tiene algún riesgo para mi salud?

Se debe tener en cuenta que los medicamentos están compuestos por uno o varios principios activos y los excipientes, y cada una de esas sustancias químicas tienen sus propiedades fisicoquímicas que pueden cambiar en el tiempo de manera particular.

Es por ello que cuando se sobrepasa la fecha de vencimiento, no se debe utilizar ese medicamento, porque a partir de ese momento no es posible asegurar su calidad, seguridad y eficacia: “El riego más común de utilizar un medicamento vencido es que no tenga efecto terapéutico, debido a que disminuye la potencia del principio activo. Sin embargo, también se puede producir sustancia tóxica por la degradación natural de las sustancias o por un inadecuado almacenamiento. En ambos casos el medicamento no sirve para tratar la enfermedad, incluso la puede agravar por falta de tratamiento o incluso se puede sufrir una intoxicación, empeorando aún más la patología”, indica Huenchuñir.

La importancia de leer el empaque

Finalmente, la recomendación desde Asilfa, es “siempre leer la caja de los medicamentos para saber como almacenarlo, y en el caso de tener un botiquín familiar, revisar y eliminar los medicamentos que están vencidos. De esa forma no solo se protege así mismo, sino que, además, cuida a toda su familia y les puede evitar un problema grave de salud”.