¿Se puede recibir el Bono Marzo 2024 si no lo recibí en 2023? Así funciona el Aporte Familiar

Se acerca la entrega del Aporte Familiar Permanente, más conocido como Bono Marzo 2024, beneficio que se entrega una vez al año a familias chilenas que necesitan ayuda económica.

¿Puedo recibir el Bono Marzo 2024 si no lo recibí en 2023?

Si no recibiste el Bono Marzo 2023, esto no es impedimento para recibir el beneficio el año 2024. Para ser beneficiario solo es necesario que cumplas los siguientes requisitos:

Personas con Subsidio Familiar que cobraban este beneficio al 31 de diciembre del año anterior. Cobran un Aporte por cada causante de subsidio.

Familias pertenecientes a Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre del año anterior. Cobran un Aporte por familia.

Personas con pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, que cobraban esos beneficios al 31 de diciembre del año anterior. Ellas reciben un Aporte por cada carga.

¿Cuándo se pagará y en qué orden?

Por ahora, el Instituto de Previsión Social (IPS) no ha informado las fechas exactas en las que se entregará el Bono Marzo 2024. Sin embargo, es probable que se entregue en una fecha parecida a la de este 2023, es decir, entre el 15 de febrero y el 15 marzo.

Cabe recordar que el orden en que se entregó el bono este año fue el siguiente:

Desde el 15 de febrero : Personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que reciben el pago habitual de sus beneficios a través del Instituto de Previsión Social, IPS, entre el 15 y el 28 de febrero.

Desde el 1 de marzo : Personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que reciben el pago habitual de sus beneficios a través del IPS entre el 1 y 14 de marzo. Personas pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS).

Desde el 15 de marzo: Personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

¿Cuál es el monto?

Todavía no se ha informado cuál es el monto del Bono Marzo 2024, aunque lo más probable es que sea más alto que el de este año ($59.452), debido a que el beneficio se reajusta en febrero de cada año.

Tampoco se sabe si se entregará un monto extra como se hizo este año.

¿Debo postular al Bono Marzo 2024?

No, el Bono Marzo 2024 no es postulable, ya que lo reciben automáticamente aquellas personas que cumplen con todos los requisitos, por lo que no es necesario hacer ningún tipo de trámite.

¿Cómo se paga el Bono Marzo?

Si recibes pagos o sueldos mediante depósito en una cuenta bancaria y no eres beneficiario del Instituto de Previsión Social, se te depositará el Bono Marzo 2024 en esta cuenta.

Si no tienes una cuenta bancaria, el bono se te pagará de forma presencial y deberás consultar (cuando informe el IPS) en www.aportefamiliar.cl, la fecha y lugar de pago que te corresponde.

Es importante tener en cuenta que:

Si cumples con más de uno de los requisitos, los bonos no se sumarán. Sin embargo, se te respetará el monto que corresponde a beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF) o de la Asignación Familiar Maternal, es decir, un bono por cada carga que tengas inscrita.

Si eres un funcionario público y cumples con los requisitos, recibirás directamente el pago de tu Bono en tu remuneración.

Si eres un funcionario municipal y cumples con los requisitos, recibirás el Bono a través de los locales de pago contratados por el Instituto de Previsión Social, los que puedes revisar en el sitio web del IPS.