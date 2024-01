El proyecto de ley que busca crear un autopréstamo de las AFP continúa avanzando en la Cámara de Diputados. La iniciativa se encuentra incluida en la gran Reforma Previsional del Gobierno y la semana que viene debería votarse en el pleno de la sala tras pasar por la Comisión de Hacienda. Tras ello, recién podría pasar al Senado.

Si se logra aprobar, millones de chilenos y chilenas podrán retirar dinero de su fondo privado de pensiones y devolverlo posteriormente a través de sus cotizaciones mensuales. Sin embargo, surgen dudas respecto a qué pasará en el caso de quienes pidan el autopréstamo pero luego se pensionen por vejez.

¿Qué pasa si pido el autopréstamo y después la Pensión por Vejez?

La iniciativa de ley establece que quienes soliciten Pensión de Vejez o Vejez Anticipada no tendrán que devolver el dinero adeudado del autopréstamo .

“En caso de que el afiliado solicite pensión de vejez o vejez anticipada, sin haber realizado completamente la devolución del préstamo, la pensión se calculará con el saldo que tenga en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias al momento de pensionarse, no correspondiendo cobro alguno del saldo que hubiere quedado pendiente de pago”, señala el proyecto.

No obstante, solicitar Pensión de Vejez cuando se esté pagando el autopréstamo no es sencillo, ya que la ley justamente pretende que quienes estén cerca de pensionarse no pidan este beneficio.

¿Qué debe pasar para pedir el autopréstamo y luego Pensión por Vejez? Estos son los requisitos

Con el objetivo de que las personas no pidan el autopréstamo y luego se pensionen, quedó establecido que los requisitos para solicitar el dinero de tus fondos de pensiones son:

No estar pensionado .

. Estar a cinco años o más del cumplimiento de la edad legal de pensión , es decir: Hombres menores de 60 años. Mujeres menores de 55 años.

, es decir:

Por lo tanto, solo quienes lleven cinco años o más pagando el autopréstamo podrán cumplir la edad legal para pensionarse por vejez y no restituir el monto, algo bastante complejo de cumplir.

Por ejemplo, si un hombre de 55 años pide el autopréstamo y cuando cumpla 60 aún no lo termina de devolver, podrá pensionarse por vejez y dejar de pagar el dinero.

¿Qué pasa si pido el autopréstamo y luego Pensión de Vejez Anticipada?

Pedir el autopréstamo y luego solicitar Pensión por Vejez Anticipada es más sencillo, ya que en este caso no se debe esperar a cumplir la edad legal para pensionarse de 65 años para hombres y 60 para mujeres.

En este caso podrías pedir el autopréstamo y posteriormente solicitar Pensión Por Vejez Anticipada sin importar la edad que tengas siempre que cumplas con los siguientes requisitos:

El monto de tu pensión calculada debe ser igual o superior a 12 UF ($441.581) vigente a la fecha de tu solicitud.

($441.581) vigente a la fecha de tu solicitud. El monto de tu pensión debe ser igual o superior al 70% de tu promedio de ingresos de los últimos 10 años.

Entonces, ¿es obligatorio devolver el autopréstamo y cómo se debe pagar?

La obligación de devolver el autopréstamo está establecida en el proyecto de ley, sin embargo, solo establece la excepción antes mencionada para quienes se acojan por Pensión de Vejez o Vejez Anticipada.

De hecho, una vez que pidas el autopréstamo, debes empezar a pagar el dinero al mes subsiguiente de la solicitud. El monto a restituir será de un 2% de las remuneraciones y rentas imponibles que tengas y se aplicará de la siguiente manera:

Los trabajadores dependientes devolverán el dinero directamente con empleador al momento del pago de las cotizaciones.

devolverán el dinero directamente con empleador al momento del pago de las cotizaciones. Los trabajadores independientes deberán devolver el dinero mediante cotizaciones voluntarias.

Ahora bien, en el caso de quienes estén cesantes no tendrá que devolver el dinero hasta que vuelven a generar cotizaciones.

¿Cuándo se puede pedir el autopréstamo?

Solo cuando sea aprobada la gran Reforma de Pensiones, lo que podría ocurrir dentro de las próximas semanas o meses. La fecha aún es incierta y depende de la discusión en el Congreso.